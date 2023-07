Programa de fidelidade da Azul dá até 500 mil pontos para quem comprar casa nos EUA

O TudoAzul, programa de fidelidade da Azul, e a Elite International Realty, empresa imobiliária da Flórida, nos Estados Unidos, firmaram uma parceria para acúmulo de pontos. Agora, clientes que comprarem ou venderem imóveis por intermédio dessa imobiliária, em Miami, Orlando e Naples, nos Estados Unidos, além de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, ganharão entre 100 mil e 500 mil pontos no programa.

"Essa parceria com a Elite é inédita e fazia sentido para nós, já que a Azul é a operadora que mais voa para lá", diz Cristina Yoshida, diretora do TudoAzul. "É mais uma opção para o cliente ser fidelizado e voar mais na Azul também", observa a diretora. Hoje o programa tem quase 16 milhões de clientes e cresce em ritmo acelerado, com mais de 100 mil clientes entrando na base todo ano. Além da Elite, a TudoAzul tem, hoje, 80 parceiros comerciais que permitem que os clientes gerem pontos no programa. Prestes a completar 14 anos, a TudoAzul também está preparando uma série de promoções de aniversário em agosto.

Como funciona

Para acumular os pontos, será preciso comprar ou vender um imóvel de acordo com o escalonamento abaixo:

Valor do imóvel comprado ou vendido até US$ 200 mil – ganhe 100 mil pontos

Valor do imóvel comprado ou vendido de US$ 201 mil até 600 mil – ganhe 200 mil pontos

Valor do imóvel comprado ou vendido de US$ 601 mil até 1 milhão – ganhe 400 mil pontos

Valor do imóvel comprado ou vendido acima de US$ 1 milhão – ganhe 500 mil pontos

Os pontos TudoAzul acumulados na compra ou venda do imóvel serão creditados em até 45 dias contados da confirmação da compra ou venda.

Até 100 passagens

De acordo com Yoshida, hoje é possível trocar a pontuação por passagens a partir de 5 mil pontos, sendo mais de 3 mil destinos nacionais e internacionais possíveis. Ou seja, quem conseguir 500 mil pontos pode trocar o montante acumulado por até 100 passagens aéreas.

A empresa também oferece a possibilidade de congelar a tarifa. Por uma taxa de R$ 20 a R$ 200, a depender da tarifa, o cliente pode congelar por 11 meses o preço em pontos de uma ação que o interesse, para dar tempo de acumular pontuação caso seja necessário para a troca.

Além da troca por passagens, os clientes podem usar os pontos no marketplace da TudoAzul, que conta com 500 mil produtos ou utilizá-los em serviços e compras de produtos da Azul Viagens, operadora de turismo da companhia, como ingressos para os parques de Orlando, aluguél de carros e reservas em hotéis.

"Queremos que os clientes usem ao máximo seus pontos", diz Yoshida. Atualmente, a partir da categoria entrante do programa, os pontos têm przo de validade de dois anos para expirar. Esse prazo vai diminuindo e pode até deixar de existir à medida que o cliente vai subindo de categoria o programa. "Nosso índice de perda [de pontos] está em queda todos os anos". argumenta sem dizer qual o percentual.

A expectativa da diretora é de que o faturamento de vendas dobre em relação a 2019, período pré-pandemia. Não há o valor exato da operação, mas as receitas de Cargas e outros serviços, onde está a TudoAzul, somou R$ 534 milhões naquele ano, um avanço de 38%. Em 2019, o TudoAzul tinha 12 milhões de clientes ativos.