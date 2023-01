Procon-SP notifica Eventim depois de problemas na venda de ingressos para show do RBD

O Procon-SP notificou a empresa de eventos Eventim nesta segunda-feira, 30, depois de confusão na venda de ingressos para o show do RBD na semana passada. O programa de defesa ao consumidor soliciou explicações sobre os problemas relatados por fãs na compra dos ingressos.

Os ingressos para as primeiras datas do show esgotaram em minutos no site da empresa. No ponto físico de venda no Rio de Janeiro, consumidores brigaram por ingressos e tiveram de ser contidos pela Polícia Militar.

A empresa deverá informar se identificou a origem dos problemas descritos nas reclamações e quais medidas foram adotadas.

O Procon-SP também quer que a Eventim apresente:

– comprovação da carga de ingressos disponibilizados à comercialização (pré-venda e venda ao público em geral), em todas as modalidades e setores, para cada dia do evento;

– forma de processamento e pagamento dos bilhetes vendidos pelo seu site e canais de venda físicos;

– comprovação de mecanismos adotados pela empresa para evitar a comercialização na pré-venda e venda de ingressos individuais e/ou lotes a “cambistas” e empresas terceirizadas;

– informações detalhadas sobre os custos relativos a aquisição de cada modalidade de ingresso, discriminando todos os valores incidentes – taxas, fretes, descontos promocionais dentre outros, apresentando;

– cópia do material publicitário e das mídias de divulgação do evento, veiculados nos meios de comunicação e nas redes sociais pela organizadora e parceiros na pré-venda e venda.

A Eventim deverá informar sobre o funcionamento de seus canais de atendimento aos consumidores, para recebimento e tratamento de demandas de natureza operacional e financeira. A empresa tem até o dia 31 de janeiro para responder aos questionamentos do Procon-SP.

A empresa de eventos ainda não respondeu aos pedidos de comentário.

Quando será o show do RBD em São Paulo?

No Brasil, os shows acontecerão em São Paulo, nos dias 16 (nova data), 17 e 18 de novembro no Allianz Parque; e no Rio de Janeiro, dia 19 de novembro, no Estádio Nilton Santos Engenhão.

Onde será o show do RBD?

Em São Paulo, os três shows acontecerão no Allianz Parque.

Quanto custa o ingresso do RBD em São Paulo?

O menor valor possível é o da cadeira superior, a partir de R$ 210,00. Veja os preços:

CADEIRA SUPERIOR - R$ 210,00 meia-entrada e R$ 420,00 inteira

PISTA - R$ 240,00 meia-entrada e R$ 480,00 inteira

CADEIRA INFERIOR - R$ 280,00 e R$ 560,00 inteira

PISTA PREMIUM - R$ 425,00 meia-entrada e R$ 850,00 inteira