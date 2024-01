Procon-SP notifica Enel sobre quedas de energia e dá prazo para esclarecimento

O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor de São Paulo (Procon-SP) notificou nesta quinta-feira, 11, a Enel Distribuição de São Paulo para que a empresa esclareça sobre as quedas de energia em diversas regiões da capital. O órgão deu até às 17h desta sexta-feira, 12, para a empresa prestar esclarecimentos sobre quais providências está adotando.

Desde segunda-feira, 8, fortes chuvas atingem a capital e a região metropolitana de São Paulo. Em alguns bairros, houve a interrupção do fornecimento de energia, além de quedas de árvores em fios, e danos em postes da rede elétrica.

“Até o momento, mais de 500 reclamações por motivos diversos contra a Enel foram registradas no Procon-SP no mês de janeiro. Em 2023 foram quase 20 mil, ressaltando que estes dados, alimentados em tempo real sempre que o consumidor faz o registro, não detalham se a demanda foi atendida, encerrada ou está em mediação/trâmite”, informa o Procon-SP.

Notificação

Na notificação, o Procon-SP pede que a empresa informe quantos consumidores estão sem energia elétrica, quantos são “vitais” e os prazos e medidas para retomar o serviço. Também solicita como os consumidores estão sendo atendidos, com destaque para aqueles que precisam de equipamentos médicos de autonomia limitada, e se há canal específico para estes contatos.

“A Enel [também] deve informar se possui planos de contingência e explicar, além de informar, detalhadamente, o quantitativo das equipes de campo destacadas para atendimento das causas das interrupções e o reparo de eventuais danos à rede e suas consequências”, afirma o Procon-SP em nota.

De acordo com o órgão, as informações da concessionária serão analisadas pelos especialistas do Procon-SP e podem, a depender dos dados, se transformar em ação fiscalizatória e, após todos os trâmites e prazos para defesa, em sanções como multas.

Posicionamento da Enel

Em nota à reportagem, a Enel Distribuição São Paulo informa que “já restabeleceu o fornecimento de energia para 93% dos clientes afetados pelas chuvas que atingiram parte de sua área de concessão na tarde e noite desta quarta-feira, 10. Equipes seguem em campo para normalizar a falta de energia para os cerca de 0,1% da base de clientes da companhia afetados pelo temporal de ontem.”

Segundo a concessionária, até o momento, o número de atendimentos segue dentro de “um padrão normal de operação da distribuidora”. A Enel também diz que está trabalhando para reconstruir cada parte da rede elétrica afetada pelas quedas de árvores e galhos que caíram com os ventos, mas destaca que o procedimento “é complexo, envolve a substituição de cabos e postes, entre outros equipamentos.”

Como entrar em contato com a Enel?

Segundo a Enel São Paulo, clientes podem entrar em contato com a empresa por meio dos canais digitais como o App Enel São Paulo ou a agência virtual no site. A distribuidora também disponibiliza um canal pelo SMS para registrar falta de energia. Basta enviar uma mensagem gratuita para o número 27373 com a palavra LUZ e o número da instalação que consta na conta da Enel.

Homem morre eletrocutado

Na tarde de terça-feira, 9, um homem morreu eletrocutado durante o temporal no bairro de Moema. Segundo as autoridades, um cabo de alta tensão da rede elétrica rompeu e atingiu o veículo em que estava junto com uma mulher. Ao sair do carro, foi eletrocutado — a orientação é que em casos assim, a pessoa fique dentro do veículo até profissionais qualificados poderem checar se não há corrente elétrica ao redor.

À EXAME Invest, a Enel lamentou o ocorrido:

“A Enel Distribuição São Paulo lamenta profundamente o acidente envolvendo a rede elétrica da companhia no dia 9 de janeiro, no bairro de Moema, que levou ao falecimento de um homem, e acrescenta que está apurando as circunstâncias do ocorrido. Segundo informações preliminares, um galho de grande porte caiu sobre a rede de distribuição durante as fortes chuvas desta tarde e rompeu um cabo elétrico de média tensão, atingindo um veículo que estava no local.”

Chuvas em 2023

Em novembro do ano passado, a Enel foi multada por má prestação de serviço pelo valor máximo previsto pelo Código de Defesa do Consumidor (CDD) em R$ 12.793.962,68. A autuação decorreu de reclamações registradas pelo Procon-SP Digital, Poupatempo, Procon Móvel e delegacias policiais.

“O Procon-SP continua fiscalizando e acompanhando a evolução das reclamações e pode aplicar novas punições contra a concessionária.”