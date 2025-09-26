Invest

Procon inicia averiguação de falhas da Enel no fornecimento de energia após fortes chuvas em SP

Órgão estadual constatou que há ainda muitos consumidores sem eletricidade, prazo muito acima do exigido pela legislação

(Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)

Mateus Omena
Repórter

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 17h53.

Última atualização em 26 de setembro de 2025 às 19h46.

Tudo sobreEnel
O Procon-SP anunciou nesta sexta-feira, 26, a abertura de um procedimento de averiguação sobre a falha da Enel no fornecimento de energia elétrica após o temporal que atingiu São Paulo no início da semana. Segundo o órgão público, pelo menos cinco municípios da região metropolitana foram afetados durante as chuvas. Entre eles, Cajamar, Pirapora do Bom Jesus, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e Santana de Parnaíba.

Com essa medida, a concessionária de energia terá de explicar as providências que tomou e vem tomando para informar os consumidores e atender situações críticas, como o fornecimento de geradores para hospitais e outros estabelecimentos prioritários. A Enel também terá de detalhar ao Procon quais seus planos de resposta a eventos climáticos severos.

Segundo o comunicado, o Procon está monitorando a situação dos consumidores da concessionária desde segunda-feira, 22, e constatou que há ainda um percentual considerável de endereços sem eletricidade. O órgão de defesa do consumidor ressaltou que, novamente, a Enel não consegue cumprir os prazos estabelecidos tanto pelo Código de Defesa do Consumidor quanto da própria Portaria da Aneel, deixando consumidores sem energia.

“Desde 2023 a Capital e a Região Metropolitana de São Paulo sofrem com eventos climáticos severos, portanto, não cabe mais a alegação de serem acontecimentos imprevistos. Para o Procon-SP, dois anos é tempo suficiente para uma concessionária de serviço essencial tomar medidas de prevenção e de resiliência, pois as mudanças climáticas não podem mais ser usadas como fator surpresa e, portanto, como justificativa para a excessiva demora na retomada do fornecimento de energia”, critica Luiz Orsatti Filho, diretor-executivo do Procon-SP.

A averiguação que será feita pelo Procon-SP faz parte de um procedimento que obriga a empresa a se manifestar e que pode resultar em sanções como multas. A Enel já foi multada três vezes desde 2023 pelo mesmo motivo — falhas na prestação de serviço.

Procurada pela EXAME, a Enel afirmou que o serviço de fornecimento de energia foi normalizado 24 horas após as chuvas de segunda-feira. Veja a íntegra a seguir:

"A Enel Distribuição São Paulo informa que, cerca de 24 horas após os eventos climáticos de segunda-feira (22), a companhia já havia normalizado o fornecimento para aproximadamente 90% dos quase 600 mil clientes afetados pelas chuvas acompanhadas de rajadas de ventos de até 100 km/h que atingiram a área de concessão. A operação em campo contou com a mobilização de 1.450 equipes ainda nas primeiras 24 horas, sendo ainda mais ágil em relação a outros eventos climáticos.

Técnicos da distribuidora atuaram, em alguns casos mais complexos, como a retirada de árvores de grande porte que impactou uma linha de alta tensão e chegou a afetar o fornecimento para as regiões de Jaraguá, Anhanguera e Perus. Os trechos danificados estavam localizados em mata fechada e de difícil acesso e a identificação só foi possível durante inspeção realizada por helicóptero.

A evolução do atendimento a emergências é resultado do aumento consistente dos investimentos e no aprimoramento estrutural do plano operacional, que inclui uma série de ações . A empresa reforçou equipes de campo, com a contratação de 1,2 mil colaboradores próprios, aumentou a frota de geradores para 700 equipamentos, dobrou as podas preventivas (mais de 600 mil ao ano) e está investindo um montante recorde de recursos em toda a área de concessão."

São Paulo em estado de atenção

São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos em razão da forte chuva no início da tarde de segunda-feira, 22. Segundo um comunicado emitido pela Defesa Civil, houve registro de chuvas, ventos fortes e destelhamentos em diversas áreas da cidade.

Segundo dados divulgados pela Enel, aproximadamente 480 mil imóveis na região metropolitana de São Paulo ficaram sem luz até o fim do dia. Na cidade de São Paulo, o número de unidades afetadas chegou a 350 mil.

Acompanhe tudo sobre:ProconEnelChuvasMeteorologia

