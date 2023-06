Prêmio de R$ 210 milhões da Quina de São João compra ilha, carro mais caro do mundo e mais

A Quina de São João vai pagar um prêmio de R$210 milhões neste sábado, que não acumula. O dinheiro do prêmio é suficiente para o ganhador adquirir um imóvel em cada um dos 26 estados e no Distrito Federal, no valor de R$ 7,4 milhões cada um.

Diante de tal montante, surge a pergunta: o que fazer com todo esse dinheiro? Confira algumas ideias de como o ganhador pode fazer com o dinheiro.

O que é possível comprar com o prêmio de R$ 210 milhões da Quina de São João

Caso apenas um ganhador receba o prêmio de R$ 210 milhões, essas são algumas das possibilidades que essa quantia generosa pode proporcionar:

Como apostar na Quina de São João 2023?

Basta fazer uma aposta em uma lotérica credenciada pela Caixa ou optar pela aposta online através do site oficial. É importante lembrar que as apostas podem ser realizadas até às 19h do sábado. Os sorteios ocorrem às 20h e os números sorteados são divulgados imediatamente.

Como funciona o sorteio da Quina de São João?

Para conquistar o prêmio principal da Quina de São João, é necessário acertar os cinco números sorteados dentre um total de 80 ou ser o apostador com a maior quantidade de números corretos. Além disso, são pagos prêmios para aqueles que acertarem pelo menos dois números.

Por ser um concurso especial, o prêmio da Quina de São João não acumula. Caso não haja vencedores na categoria principal, que consiste no acerto de 5 números, o prêmio será dividido entre os acertadores da segunda categoria (4 números) e assim por diante, de acordo com as regras específicas da modalidade.

Quanto custa para apostar na Quina de São João?

O valor mínimo da aposta na Quina de São João é de R$ 2,50. Já para a aposta máxima, que permite a escolha de 15 números, o valor é de R$ 7.507,50.

Bolão da Quina de São João 2023

Para fazer um bolão na Quina de São João, os apostadores devem formar um grupo, selecionar os números desejados, determinar a quantidade de cotas e, em seguida, realizar a aposta em qualquer uma das 13 mil lotéricas espalhadas pelo país.

Quando registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante, possibilitando o resgate individual de cada parte do prêmio. Os bolões da Quina têm um valor mínimo de R$ 12,50, e cada cota deve ser de pelo menos R$ 3,50. É permitido criar um bolão com um mínimo de duas e um máximo de 50 cotas.

* com informações da Agência o Globo