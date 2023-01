Prêmio de loteria dos EUA acumula e chega perto dos R$ 5 bilhões; brasileiros também podem apostar

O último sorteio de 2022 da americana Mega Millions, maior loteria do país, ainda não teve vencedor. O prêmio acumulou novamente e, desta vez, foi de R$ 4,1 bilhões (US$ 785 milhões) para R$ 4,9 bilhões (US$ 940 milhões).

“Em apenas três ocasiões anteriores, o jackpot da Mega Millions ultrapassou US$ 700 milhões”, disse a loteria por meio de um comunicado. O prêmio ainda pode aumentar até lá. Já são 23 sorteios consecutivos sem um vencedor.

Brasileiros também podem concorrer ao prêmio e, de acordo com o site oficial do jogo, não é necessário ser um cidadão americano ou residente para participar. Também não há limitação de quem pode receber a premiação.

É possível fazer uma aposta para os R$ 5 milhões da Mega Millions até quinta-feira, 5, 22h59 no horário de Brasília. O anúncio será feito amanhã, na sexta-feira, 6.

Os sorteios são realizados toda terça e sexta-feira, 1h da manhã no horário de Brasília.

Como apostar na Mega Millions?

Ao entrar no site da TheLotter, vá até a página da Mega Millions e escolha os números que deseja apostar: são cinco números principais de um espectro de palpites de 1 a 70, e um número adicional "Mega Ball" de 1 a 25.

Então, é só clicar em JOGAR na parte inferior da tela que representantes da TheLotter vão comprar um bilhete oficial em seu nome nos Estados Unidos. Ele ficará disponível na sua conta pessoal antes do sorteio ser realizado.

Caso você ganhe, a TheLotter irá te avisar sobre seu prêmio através de um e-mail automático. Sua conta será creditada automaticamente com os seus ganhos. Você também pode ver o seu ganho e os dados do sorteio correspondente a qualquer hora na seção Ganhos da sua conta online.

Vale lembrar que o site não cobra comissões. Caso você não consiga viajar para retirar seu prêmio, as loterias americanas esperam até um ano para que o ganhador receba o valor.

(Com AFP e Estadão)