Gasolina cai 6% em um ano e fecha agosto a R$ 5,75; etanol chega a R$ 4,95 no mês

O levantamento do Índice de Preços Ticket Log (IPTL) apontou que o preço médio do litro da gasolina chegou a R$ 5,75 no fechamento de agosto, 6% menor em relação ao mesmo período de 2021. Em comparação a julho, o litro do combustível recuou 11,62%. Já o etanol registrou um preço médio por litro de R$ 4,95 no fechamento do mês, 9,9% mais barato se comparado a julho. No comparativo com um ano atrás, o valor do biocombustível diminuiu 4%.

“Se olharmos para o ano passado, o recuo nas bombas não chega aos dois dígitos, mas quando comparamos com as médias de junho deste ano, período anterior aos últimos recuos no preço do combustível, ocorridos após a redução da alíquota do ICMS no início de julho e reduções ao longo de julho e agosto, o preço da gasolina, que estava 7,56, já caiu 24%”, destaca Douglas Pina, Diretor-Geral de Mainstream da Divisão de Frota e Mobilidade da Edenred Brasil.

“Vale ressaltar que, de acordo com as entidades do setor, ainda temos uma situação de preço nacional 8% acima da paridade com o mercado internacional, em relação ao preço das refinarias. Devemos aguardar o cenário dos próximos dias, que tende a apresentar mais reduções no preço do combustível”, pontua Pina.

Destaques por região

Na análise por região, para ambos os combustíveis, o Nordeste apresentou as reduções mais expressivas. A gasolina fechou a R$ 5,80, com baixa de 14,56%, enquanto o etanol fechou a R$ 5,21, 11,05% mais barato.

A Região Norte, por sua vez, se destacou no período com o maior preço médio para os dois combustíveis: gasolina a R$ 5,97 e etanol a R$ 5,35.

O Sul registrou as menores médias do país para a gasolina, comercializada a R$ 5,48.

O etanol mais barato de todo o território nacional foi encontrado nas bombas de abastecimento do Centro-Oeste, a R$ 4,32.

Destaques por estado

Na análise por estado, a gasolina e o etanol comercializados em Roraima registraram as médias mais altas de todo o país. No local, a gasolina fechou o período a R$ 6,49, e o etanol, a R$ 5,81.

Goiás liderou o ranking da gasolina mais barata, vendida a R$ 5,35, com recuo de 10,41%.

Já São Paulo apresentou o etanol com valor mais baixo, comercializado a R$ 3,86, com redução de 8,32%.

As quedas mais expressivas para os dois combustíveis foram registradas no Piauí: 18,24% de baixa no valor da gasolina, que passou de R$ 7,23 para R$ 5,91; e de 13,17% para o etanol, que passou de R$ 5,56 para R$ 4,83.

No período, o etanol se apresentou como mais vantajoso para abastecimento apenas em São Paulo e no Mato Grosso.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log. A quantidade de veículos administrados pela marca é de 1 milhão ao todo, com uma média de oito transações por segundo.

