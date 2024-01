Preço do seguro dos 10 carros mais vendidos caiu em 2023, mostra pesquisa

O valor do seguro dos 10 carros mais vendidos no Brasil em 2023 reduziu mais de 24% em 2023, é o que mostra um levantamento da Minuto Seguros, empresa do grupo Creditas que atua como corretora no segmento de seguros online. Segundo o estudo, a redução ocorreu tanto para homens, como para mulheres.

No acumulado do ano, o levantamento mostra que entre janeiro e dezembro os valores do seguro diminuíram 24,9% para homens e 27,7% para mulheres. Em dezembro, foi registrada queda de 18,3% nos valores das apólices para o perfil masculino, em relação ao mês anterior, enquanto o perfil feminino apresentou redução de 2,1%.

Qual capital apresentou o seguro mais barato?

O estudo analisou 11 capitais brasileiras, considerando a lista divulgada pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) para determinar os dez carros mais vendidos no período. Em relação ao período, as comparações percentuais consideram o preço médio de dezembro de 2023 ante novembro do mesmo ano.

Entre os destaques do mês de dezembro, está que Florianópolis foi a localidade com os menores preços médios para o perfil masculino, dentre os modelos analisados. O valor encontrado foi de R$ 2.790,17. Apesar de ser o menor preço entre as capitais, o valor representa aumento de 19,3% em relação a novembro.

Já Porto Alegre foi a capital com custo menor para o perfil feminino, ficando em R$ 1.814,58, que também apresentou alta de 4,1% de novembro a dezembro.

O Rio de Janeiro registrou os maiores preços médios no perfil masculino, chegando a R$ 5.796,22. Apesar também de ser o maior preço encontrado, o valor é 26,7% menor do que em relação a novembro. Enquanto isso, Salvador foi a cidade com os maiores preços no perfil feminino, atingindo R$ 2.995,37, um aumento de 2,7% em dezembro.

A média geral para todos os modelos e capitais é de R$ 4.247,33 (-18,3% comparado a novembro) para o perfil masculino, e R$ 2.216,86 (-2,1% comparado a novembro) para o perfil feminino.

Qual modelo de carro tem o seguro mais barato?

Entre as variações mais expressivas de valores de acordo com os modelos mais vendidos, o estudo encontrou que o Novo Polo Comfortline — o primeiro do ranking — registrou queda no valor do seguro no perfil masculino e um aumento no feminino. No masculino, o modelo atingiu o valor médio do seguro de R$ 4.345,09 (-9,6% em comparação a novembro). Já no feminino, o preço médio foi de R$ 1.996,11 (+7,5% em comparação a novembro).

Uma das maiores variações no preço do Novo Polo Comfortline para os homens foi em Salvador, alcançando o valor de R$ 3.548,96 (-41,8% em comparação a novembro), enquanto para as mulheres uma das maiores diferenças foi em Recife, alcançando R$ 1.785,92 (+24,9% em comparação a novembro).

O Novo Onix Hatch, que sobe de terceiro para segundo na lista da Fenabrave, registrou queda em ambos os perfis, sendo a maior queda no perfil feminino. No masculino, o modelo atingiu o valor de R$ 3.827,97 (-2,1% em comparação a novembro), já no perfil feminino chegou a R$ 1.954,21 (-6,6% em comparação a novembro).

Para o perfil masculino, uma das maiores variações do modelo Onix foi encontrada em Vitória, com valor de R$ 3.067,54 (-53,8% em comparação a novembro). No feminino, a maior variação foi no Rio de Janeiro, com custo de R$ 2.251,79 (-43,9% em comparação a novembro).

O Creta Action continuou na quarta posição em vendas e registrou a maior queda na média dos valores para o perfil masculino (-19,9% em comparação a novembro), enquanto sofreu um pequeno aumento no perfil feminino (+1,9% em comparação a novembro). Uma das maiores variações, tanto no masculino quanto no feminino, aconteceu no Rio de Janeiro, onde chegou a R$ 4.108,25 (-58,6% em comparação a novembro) e R$ 2.887,32 (+16,1% em comparação a novembro), respectivamente.

Destaques do ano

Ao comparar o preço médio dos seguros entre 2022 e 2023, o estudo encontrou que, para ambos os perfis (masculino e feminino), o Creta Action foi o modelo que mais barateou, com variação de -45,6% no masculino, chegando ao valor de R$ 3.781,83; e -44,8% no feminino, com um preço de R$ 2.215,98.

