Prazo para retirar dinheiro depositado em bets não autorizadas pelo governo termina nesta quinta

Apostadores que têm dinheiro depositado em empresas de jogos on-line irregulares terão até esta quinta-feira para sacar os recursos. Depois dessa data, ficará mais difícil conseguir os valores, de acordo com o Ministério da Fazenda.

A pasta de Fernando Haddad divulgou uma lista de de "bets" autorizadas a seguir em funcionamento.

As que não estiverem na lista estão proibidas de operar e terão os sites derrubados – mas só a partir de sexta-feira. Por isso, o prazo para que os apostadores possam sacar os valores depositados nesses serviços termina nesta quinta.

Até agora,são 213 marcas de jogos e apostas, que pertencem a 213 empresas. Há, ainda, 18 sites que receberam autorização dos governos locais para atuar somente em nível estadual.

"Quem não pediu credenciamento não vai poder operar desde já, vai ter 10 dias. Esses 10 dias são mais para o apostador do que para a casa de aposta, porque tem muita gente que tem recurso financeiro depositado na casa de aposta", explicou Haddad no dia 1º de outubro. "Então, os 10 dias é para a pessoa verificar se tem saldo e pedir a restituição. Caso contrário, nós já tiraríamos do ar imediatamente, mas não vamos fazê-lo pra proteger a poupança do eventual apostador".

Haddad estima que 2 mil bets ilegais devem sair do ar nos próximos dias. Inicialmente, a previsão era de 600 plataformas.