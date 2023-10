Powerball: única aposta leva prêmio de R$ 8,91 bilhões; veja números sorteados

A Powerball, a loteria americana, sorteou na última quarta-feira, 11 de outubro, um prêmio de US$ 1,76 bilhão, o que equivale a R$ 8,91 bilhões. Os números sorteados foram 22, 24, 40, 52 e 64 para as bolas brancas, e a Powerball vermelha foi o número 10.

O prêmio estava acumulado desde julho e o bilhete premiado saiu na Califórnia. Foi o segundo maior jackpot da Powerball e o segundo maior prêmio de loteria dos EUA, ficando atrás apenas do recorde mundial de US$ 2,04 bilhões da Powerball, que foi sorteado em novembro de 2022.

O vencedor terá a opção entre um prêmio anualizado no valor estimado de US$ 1,765 bilhão ou um pagamento único de US$ 774,1 milhões. Ambas as opções de prêmio são antes dos impostos. Se o vencedor escolher a opção de anuidade, ele receberá um pagamento imediato, seguido de 29 pagamentos anuais que aumentam 5% a cada ano.