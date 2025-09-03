Powerball tem prêmio de R$ 7 bilhões e brasileiros podem apostar; saiba como

A loteria americana Powerball atingiu um prêmio estimado em R$ 7 bilhões (aproximadamente US$ 1,3 bilhão), e se tornou uma das maiores premiações da história desse sorteio.

O valor elevado tem atraído uma mobilização global de jogadores, incluindo brasileiros, que agora podem participar sem enfrentar filas ou sair do país.

Participação online

A participação no sorteio, que ocorrerá nesta quarta-feira, 3, pode ser feita de forma totalmente online por meio da plataforma TheLotter.

A plataforma permite aos jogadores escolher seus números e comprar o bilhete oficial da Powerball nos Estados Unidos, com pagamento facilitado via PIX, tornando o processo simples e seguro.

Se o jogador for premiado, a TheLotter notificará imediatamente por e-mail ou SMS e cuidará de todo o processo necessário para garantir que o prêmio seja obtido, incluindo suporte logístico caso seja necessária uma viagem aos Estados Unidos.

Para prêmios de até US$ 600, o pagamento é transferido diretamente para a conta bancária do vencedor.