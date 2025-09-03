Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Powerball tem prêmio de R$ 7 bilhões e brasileiros podem apostar; saiba como

A Powerball oferece aos brasileiros chance de concorrer a um prêmio milionário, online e sem sair de casa

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 10h19.

A loteria americana Powerball atingiu um prêmio estimado em R$ 7 bilhões (aproximadamente US$ 1,3 bilhão), e se tornou uma das maiores premiações da história desse sorteio.

O valor elevado tem atraído uma mobilização global de jogadores, incluindo brasileiros, que agora podem participar sem enfrentar filas ou sair do país.

Participação online 

A participação no sorteio, que ocorrerá nesta quarta-feira, 3, pode ser feita de forma totalmente online por meio da plataforma TheLotter.

A plataforma permite aos jogadores escolher seus números e comprar o bilhete oficial da Powerball nos Estados Unidos, com pagamento facilitado via PIX, tornando o processo simples e seguro.

Se o jogador for premiado, a TheLotter notificará imediatamente por e-mail ou SMS e cuidará de todo o processo necessário para garantir que o prêmio seja obtido, incluindo suporte logístico caso seja necessária uma viagem aos Estados Unidos.

Para prêmios de até US$ 600, o pagamento é transferido diretamente para a conta bancária do vencedor.

Acompanhe tudo sobre:LoteriasEstados Unidos (EUA)Brasil

Mais de Invest

PMIs, julgamento de Bolsonaro e audiência em Washington: o que move os mercados

Cade abre investigação sobre venda da operação de níquel da Anglo American, diz Financial Times

África do Sul como polo de terceirização? Setor no país deve chegar a US$ 6,8 bi até o final de 2030

Bolsas da Europa e dos EUA sobem com decisão que favorece o Google

Mais na Exame

Tecnologia

Polar apresenta pulseira fitness Loop voltada ao bem-estar e monitoramento de rotinas

ESG

Sob restrições de Trump, gigante americana de fertilizantes busca impulsionar agenda verde no Brasil

Um conteúdo Bússola

5 dicas para criar um bom relacionamento com o consumidor e ficar pronto para a Black Friday

Carreira

Lições de liderança que um executivo de uma multinacional de telecomunicações ensina