Powerball: loteria americana acumula e pagará prêmio de R$ 8,8 bilhões

Quem gosta de jogar na loteria tem uma chance de ouro. A Powerball, loteria americana, irá sortear na quarta-feira, 11 de outubro, o prêmio de US$ 1,73 bilhão, ou seja, R$ 8,8 bilhões. É o segundo maior prêmio sorteado pela loteria americana. O prêmio de amanhã está acumulado após 35 sorteios consecutivos. A última vez que alguém ganhou foi dia 19 de julho e o valor era de US$ 1,08 bilhão.

Quem recebe o prêmio da loteria nos Estados Unidos pode receber como uma anuidade, pago em parcelas ao longo de 29 anos, ou em pagamento único. Os que optam por receber de uma vez tem desconto no valor. No caso desse prêmio da Powerball, o vencedor receberá US$ 756,6 milhões (R$ 3,8 bilhões) no pagamento único.

“Se um jogador ganhar o prêmio na quarta-feira à noite, ele tera a opção entre um prêmio anualizado estimado de US$ 1,73 bilhão ou um pagamento único estimado de US$ 756,6 milhões. Ambas as opções de prêmio são antes de impostos. Se o vencedor escolher a opção anuidade, eles receberão um pagamento imediato seguido por 29 pagamentos anuais que aumentam 5% a cada ano”, explica a Powerball em material divulgado no site.

Como jogar na loteria americana?

Brasileiros e pessoas de outros países podem jogar na loteria americana Powerball. Não há requisitos de cidadania ou residência para comprar bilhetes da Powerball nos Estados Unidos. É possível comprar bilhetes da Powerball em muitos locais nos estados onde a loteria é legal, como lojas de conveniência, supermercados e postos de gasolina. Além disso, algumas loterias estaduais dos EUA também oferecem a opção de comprar bilhetes online.

Se você estiver no Brasil ou em outro país estrangeiro, também pode participar da Powerball comprando bilhetes por meio de serviços de loteria online ou intermediários. Esses serviços compram os bilhetes nos Estados Unidos em seu nome e fornecem uma cópia digitalizada do bilhete como comprovação da compra. Se você ganhar um prêmio, o serviço geralmente ajudará com o processo de reivindicação. O bilhete custa US$ 2 e as chances de ganhar o prêmio principal são de 1 em 292,2 milhões.

No entanto, é importante estar ciente de que os prêmios de loteria nos Estados Unidos estão sujeitos a impostos, e as regras fiscais podem variar dependendo do valor do prêmio e da jurisdição.