Powerball acumula mais de R$ 3,8 bi para sorteio deste sábado, 23 de agosto; veja como participar

Como nenhum participante acertou os seis números no jogo de quarta-feira, o prêmio passou por um acréscimo

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 23 de agosto de 2025 às 14h20.

Os números sorteados da Powerball nesta quarta-feira, 20 de agosto, foram: 23, 27, 32, 35, 59 e 11. Como ninguém acertou todos os seis números, o prêmio que será sorteado neste sábado, 23 de agosto, acumulou novamente e atingiu um valor impressionante de US$ 700 milhões. Isso equivale a mais de R$ 3,8 bilhões.

A cada acumulação, o valor do jackpot cresce sem limites, atingindo valores ainda mais altos. As expectativas para este sorteio são grandes, e muitos acreditam que o grande vencedor pode surgir esta semana.

Como participar do Powerball no Brasil?

Para participar do sorteio diretamente do Brasil, de forma prática e segura, sem precisar sair de casa, basta acessar a plataforma TheLotter, líder mundial na venda de bilhetes de loteria online.

Como funciona?

O processo é seguro, simples e tão confiável quanto comprar um bilhete pessoalmente nos Estados Unidos:

  1. Escolha seus números: Selecione cinco números principais (de 1 a 69) e um número Powerball (de 1 a 26).
  2. Bilhetes oficiais garantidos: Agentes locais da TheLotter nos EUA compram os bilhetes em seu nome.
  3. Transparência total: Você recebe uma cópia digitalizada do seu bilhete como comprovante.
  4. Prêmios 100% seus: O valor do jackpot é transferido integralmente para o ganhador, sem descontos.

Ganhou! E agora?

Caso você seja o grande vencedor da Powerball, será notificado imediatamente por e-mail e/ou SMS. Recentemente, dois brasileiros ganharam US$ 50 mil cada na Powerball com a TheLotter, mostrando que é possível conquistar esse prêmio.

Para prêmios de até US$ 600, o valor é transferido diretamente para a sua conta bancária. Caso você ganhe o tão desejado jackpot, a TheLotter cobrirá todos os custos da sua viagem aos Estados Unidos, para que você possa receber o prêmio pessoalmente sem nenhuma preocupação.

Com quase 23 anos de experiência, a TheLotter tem uma sólida reputação, com mais de US$ 130 milhões pagos para mais de 9 milhões de bilhetes ganhadores ao redor do mundo.

Acompanhe tudo sobre:LoteriasEstados Unidos (EUA)Dinheiro

