Plataforma dá recompensas para quem aprender a cuidar melhor do dinheiro

A partir desta terça-feira, 15, usuários da plataforma de educação financeira Meu Bolso em Dia, criada pela associação dos bancos, a Febraban, receberão recompensas ao concluir as trilhas de aprendizado e interagir com o conteúdo multimídia disponível na plataforma.

A cada etapa concluída, o usuário acumula pontos virtuais que podem ser convertidos em benefícios oferecidos pelos bancos cadastrados. Entre eles, estão assessoria financeira, voucher de compras em lojas parceiras e desconto ou melhores taxas em renegociação de dívidas.

Desenvolvida em cooperação técnica com o Banco Central do Brasil com o apoio dos bancos e especialistas em finanças pessoais e comportamento do consumidor, a plataforma usa inteligência artificial para oferecer ao usuário recomendações de jornadas adequadas ao seu perfil ou problema financeiro.

Os materiais disponíveis na plataforma em vários formatos abordam temas como planejamento financeiro, solução de dívidas, criação de poupança, investimentos e relação com o dinheiro.

Além de conteúdo informativo, a plataforma tem recursos interativos, tarefas e simuladores, de modo que o usuário possa colocar em prática o aprendizado. A plataforma é aberta e gratuita.

Como funciona

A trilha de aprendizagem começa pelo diagnóstico pessoal do Índice de Saúde Financeira do Brasileiro (I-SFB) e a comparação com a média dos brasileiros, quando é definido o perfil de usuário. Cada novo comportamento identificado é objeto de uma trilha de conhecimento específica.

A plataforma conta com recursos de gamificação e engajamento do usuário. Para concluir as diferentes trilhas de aprendizagem é necessário cumprir missões, que incluem desde a leitura de artigos à participação em enquetes e cursos. Só assim o usuário se tornar elegível ao nível seguinte.

A cada etapa concluída ou aprendizado adquirido são acumulados pontos virtuais que podem ser convertidos em recompensas. Para visualizá-las, basta ao usuário se conectar com o banco com o qual possui relacionamento no menu “incentivos” ou “relacionamento”, dentro de seu perfil, após concluir o cadastro na plataforma.

