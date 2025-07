Pix na mira de Trump: saiba o que são Zelle, FedNow e Venmo, sistemas de pagamento usados nos EUA

O governo de Donald Trump anunciou, nesta terça-feira, 15, o início de uma investigação sobre as práticas comerciais do Brasil, com o objetivo de avaliar se o país estaria restringindo, de forma injusta, as exportações americanas.

A medida foi tomada uma semana após o presidente dos Estados Unidos declarar que aplicará uma tarifa adicional de 50% sobre os produtos brasileiros exportados aos EUA. A escalada nas tensões comerciais entre os dois países também tem refletido nas questões envolvendo os sistemas de pagamentos, com o Brasil avançando no uso do Pix e os Estados Unidos focando em alternativas como Zelle, FedNow e Venmo.

Conheça os principais sistemas de pagamento utilizados nos Estados Unidos:

Zelle: a resposta instantânea dos bancos americanos

Lançado em 2017, o Zelle é o sistema de pagamentos instantâneos mais popular nos Estados Unidos. Ao contrário do Pix, que é administrado pelo Banco Central do Brasil, o Zelle é operado por uma rede de bancos americanos, o que torna sua integração com contas bancárias bastante fluidas, a ferramenta está em mais de 2.200 aplicativos bancários do país. Os usuários podem enviar dinheiro para qualquer pessoa com uma conta bancária nos EUA, sem taxas, e as transações são concluídas em minutos, a qualquer hora do dia.

Entre as diferenças do Pix, para enviar ou receber dinheiro, ambas as partes devem ter uma conta corrente ou poupança qualificada e a transferência não é 100% gratuita. Conforme está escrito no site da empresa: “com base em uma pesquisa do terceiro trimestre de 2024 com instituições financeiras que oferecem Zelle aos seus clientes, 99,44% das contas correntes e de poupança dos consumidores vinculadas a ferramenta não cobram taxas para enviar, receber ou solicitar dinheiro.”

Uma das principais diferenças entre o Zelle e o Pix está na sua infraestrutura: enquanto o Pix é um sistema governamental que facilita transferências entre qualquer instituição financeira, o Zelle depende de parcerias com bancos, o que limita sua adoção a usuários de determinadas instituições financeiras. Além disso, o Zelle ainda não é amplamente usado para transações comerciais como o Pix tem sido no Brasil, com a adesão de grandes varejistas e comerciantes.

O sócio do Godke Advogados e especialista em Direito Internacional Empresarial, Fernando Canutto, explica que o Zelle ainda não é tão popular no país, como o Pix é no Brasil.

“Um exemplo é o pagamento da aposentadoria, que é por cheques. Caso o aposentado queira receber o adiantamento da aposentadoria, é possível pagar uma taxa ao banco que envia o pagamento em cash”, diz o advogado.

FedNow: o ‘Pix do FED’, banco central dos Estados Unidos

O FedNow é o mais recente sistema de pagamentos instantâneos criado pelo Federal Reserve (Fed), o banco central dos Estados Unidos. Lançado em 2023, o FedNow é o mais semelhante do Pix, oferecendo transferências de dinheiro em tempo real entre bancos em todos os Estados Unidos, 24 horas por dia, sete dias por semana.

“O sistema tem inspiração no Pix, houve até um contato institucional com o Banco Central do Brasil para elaborar a ferramenta. Porém, o Pix foi obrigatório para as instituições financeiras, o que gerou uma adesão meteórica no Brasil. O Fednow não é obrigatório e não é um sistema pulverizado”, explica o advogado do Barcellos Tucunduva Advogados, especialista em meios de pagamento e fintechs, Pietro Dalla Costa Cervelin.

Outra diferença é que o sistema de pagamento americano é descentralizado, cada estado tem autonomia para aplicar as próprias regras, e cada banco tem direito de aplicar qualquer taxa.

Além disso, o sistema é gratuito para pessoas físicas, mas não gratuito para todas as transações entre empresas. A exceção é a cobrança de US$ 0,045 por cada transferência de crédito “PACS.008” originada no sistema, para até 2.500 transações por mês.

Venmo: a solução popular para transferências pessoais

O Venmo é um dos aplicativos de pagamento mais populares nos Estados Unidos, especialmente entre os mais jovens. De propriedade do PayPal, o Venmo permite que usuários enviem dinheiro para amigos, familiares ou comerciantes diretamente de seus smartphones. Embora as transações não sejam tecnicamente "instantâneas" como o Pix, o Venmo tem se tornado uma plataforma vital para pequenos pagamentos entre consumidores, principalmente em compras informais e serviços, como aluguel ou jantares compartilhados.

Ao contrário do Zelle, o Venmo oferece uma experiência de pagamento social, permitindo que os usuários compartilhem a descrição de seus pagamentos com amigos e familiares. Sua maior limitação, no entanto, é que ele não é tão amplamente aceito em transações comerciais maiores, sendo mais restrito ao uso pessoal e a pequenas compras.