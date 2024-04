'Pix global': sete bancos centrais farão teste com token para pagamentos instantâneos

O Banco de Compensações Internacionais (Bank for International Settlements - BIS) e sete bancos centrais, incluindo o Federal Reserve Bank de Nova York, vão testar um novo sistema para registro de transações que, no futuro, poderá levar a pagamentos instantâneos, nos moldes do Pix brasileiro, mas com alcance internacional.

O sistema utilizará tokens, um sistema de escrituração digital que garante a identidade e veracidade de um valor. Em parceria com empresas privadas, e sob a coordenação do BIS, estes bancos centrais vão testar o uso combinado de suas moedas locais digitais e de seus depósitos em bancos comerciais, que seriam registrados numa plataforma internacional única.

Pix global: países participantes

Além do Fed de Nova York, os bancos centrais de Japão, Coreia do Sul, México, Suíça, Inglaterra e França vão participar. O BC francês vai representar a rede de bancos centrais da zona do euro. O grupo vai trabalhar em parceria com bancos comerciais, que serão reunidos pelo Instituto de Finanças Internacionais (IIF).

A tokenização é uma tecnologia que tem a vantagem de combinar funcionalidades de sistemas de mensagens instantâneas com mecanismos de liquidação de pagamentos e transações, disse Hyun Song Shin, consultor e pesquisador do Centro de Inovação do BIS.