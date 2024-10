PIX fora do ar? Usuários relatam instabilidade nesta segunda-feira

Usuários dos aplicativos bancários estão relatando problemas para realizar transferências usando o PIX na manhã desta segunda-feira, 14.

No site Downdetector, clientes do Nubank, Inter, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, Santander, Itaú, C6, Mercado Pago e PagSeguro relatam problemas no PIX, no login do aplicativo do internet banking e também para acessar os demais serviços digitais dos bancos.

Em nota divulgada no site do BC, a instituição confirmou que houve falhas, mas reinterou que os problemas já foram identificados e solucionados.

Veja a nota do BC na íntegra

Houve a ocorrência de problemas técnicos no Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI) que afetaram o funcionamento do Pix durante a manhã desta segunda-feira (14/10). As equipes do Banco Central atuaram rapidamente, e o problema já se encontra resolvido.