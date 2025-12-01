Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Pix bate recorde de R$ 166 bi em transações em um único dia

Número de operações também bateu recorde na última sexta-feira, com 13º e Black Friday

Pix: meio de pagamento bate recorde de volume de transação diária (Bruno Peres/Agência Brasil)

Pix: meio de pagamento bate recorde de volume de transação diária (Bruno Peres/Agência Brasil)

Rebecca Crepaldi
Rebecca Crepaldi

Repórter de finanças

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 10h49.

O Pix, que completou cinco anos no dia 16 de novembro, alcançou um novo recorde na última sexta-feira, 28. A data coincidiu com o término do prazo para o pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário e as liquidações da Black FridayNa ocasião, foram registradas 297,4 milhões de transações. O recorde anterior era de 290 milhões de transações, registrado em 5 de setembro deste ano.

O valor financeiro das transações da última sexta-feira corresponde a R$ 166,2 bilhões, um recorde também quando comparado ao mesmo dia (5 de setembro), quando as transações somaram R$ 164,8 bilhões.

Este ano, até setembro, o Pix movimentou R$ 25 trilhões em transações, segundo dados do Banco Central (BC). No mesmo período de 2024, esse número foi de R$ 18,7 trilhões, o que representa um aumento de 34%. Em número de transações, de janeiro a setembro de 2025, foram 57,4 bilhões, frente a 45,5 bilhões na mesma época — um aumento de 26,15%.

A tabela a seguir mostra a evolução no número de operações e volumes transacionados no Pix desde 2020.

AnoNúmero de TransaçõesVolume Financeiro Movimentado
2020176,2 milhõesR$ 149,8 bilhões
20219,43 bilhõesR$ 5,2 trilhões
202224,04 bilhõesR$ 10,9 trilhões
202341,87 bilhõesR$ 17,2 trilhões
202463,41 bilhõesR$ 26,4 trilhões
2025 *57,4 bilhõesR$ 25 trilhões
Acompanhe tudo sobre:PIXBanco Central

Mais de Invest

Ouro sobe ao maior nível em 6 semanas com corte de juros nos EUA no radar

Ibovespa hoje: acompanhe o movimento da bolsa e dólar nesta segunda-feira, 1º

ROMO: A liberdade de não estar em todos os lugares

Gestores mostram cautela com ações brasileiras e reduzem exposição

Mais na Exame

Inteligência Artificial

Morgan Stanley prevê alta de até 41% em ações da Nvidia

Tecnologia

Ações da Airbus cairam até 10% desde que falhas de fabricação foram reveladas

Mercados

Ouro sobe ao maior nível em 6 semanas com corte de juros nos EUA no radar

Pop

Feriados em dezembro de 2025: confira o calendário e datas comemorativas