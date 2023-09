PIX ainda não é o protagonista nos shoppings centers, mostra estudo

O que é considerado quase como um “rei” entre os meios de pagamento, fica para trás quando se trata de shoppings centers. A pesquisa “O comportamento dos Frequentadores de Shopping Centers”, elaborada pela Associação Brasileira de Shoppings Centers (Abrasce), mostrou que a maioria da população ainda prefere o cartão de crédito, frente ao PIX, quando vai às compras.

Para chegar neste resultado, a Abrasce entrevistou 4,3 mil pessoas com mais de 17 anos, de todos os 26 estados e o Distrito Federal. Ao todo, o estudo percorreu 240 cidades que abrigam pelo menos um shopping, entre fevereiro e março de 2023, quando um painel digital foi disponibilizado nos locais para a população participar.

Como destaque, o estudo ressaltou a importância do cartão de crédito entre os meios de pagamento mais utilizados em shoppings de todo o país. No âmbito geral, ele é o preferido por 74% dos visitantes, seguido por cartão de débito (63%), PIX (52%) e dinheiro (45%).

Quem e onde o crédito é mais usado?

A pesquisa buscou entender qual é o perfil dos consumidores que utilizam o cartão de crédito como meio de pagamento em shoppings. Como resultado, descobriu que entre a faixa de 45 a 59 anos, 78% das pessoas pagam com o cartão de crédito, sendo os mais representativos. Na sequência, estão pessoas entre 30 a 44 anos, onde 77% pagam com o crédito.

Já em relação às regiões, as cidades de Salvador (82%), Fortaleza (81%) e Belo Horizonte (80%) se destacam. Entre os segmentos de renda, o uso do crédito é acima de 80% entre as famílias com mais de seis salários mínimos.

PIX é mais usado por jovens

Apesar de não ser, ainda, a preferência como meio de pagamento nos shoppings, a pesquisa apontou um crescimento na utilização do PIX. Entre as faixas etárias, o uso é maior entre 17 a 19 anos e 20 a 29 anos, ambos com 59%.

Quando observadas as regiões, os municípios que mais declararam preferência pelo PIX como meio de pagamento foram: Manaus, no Amazonas (66%), Fortaleza, no Ceará (63%), Belém e Ananindeua, ambos no Pará (59%), e Goiânia e Aparecida de Goiânia, ambos em Goiás (59%).

Em relação ao pagamento em dinheiro, o uso é maior entre os frequentadores de 17 a 19 anos (52%).

Por que as pessoas vão ao shopping?

Além do meio de pagamento, o estudo também investigou o comportamento dos frequentadores de shoppings. Sobre a motivação, 43% dos consumidores disseram ser incentivados a visitar os empreendimentos pelas compras, 31% pelo lazer, 21% pela alimentação e 5% pelos serviços.

Em relação a forma de comprar (física e online), 75% costumam pesquisar preços online antes de ir a uma loja física. Sobre as preferências, 58% costumam comprar calçados no shopping e 54% vestuário.

Perfil dos respondentes

Entre os 4,3 mil participantes da pesquisa, 53% pertencem ao gênero feminino e 47% ao masculino. Sobre escolaridade, 56% responderam que cursaram o ensino superior, 38% o ensino médio e 6% o fundamental.

As faixas etárias predominantes foram: 30 a 44 anos (27%), 20 a 29 anos (26%), 45 a 59 anos (18%), 17 a 19 anos (17%) e 60 anos ou mais (12%). Em termos de renda, 34% dos respondentes disseram receber até três salários mínimos mensais, 33% afirmaram receber entre pouco mais do que três a seis salários mínimos, 19% de pouco mais do que seis a 10 salários mínimos, 7% de pouco mais do que 10 a 15 salários mínimos e 7% acima de 15 salários mínimos.