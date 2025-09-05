Invest

PIS/Pasep: mais de 740 mil ainda não sacaram o abono salarial; veja até quando retirar

O MTE informou que 741.856 trabalhadores ainda não realizaram o saque do abono salarial, totalizando R$ 114,3 milhões disponíveis

Karla Mamona
Karla Mamona

Editora da Homepage

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 16h11.

O Ministério do Trabalho e Emprego informou que 741.856 trabalhadores ainda não realizaram o saque do abono salarial, totalizando R$ 114,3 milhões disponíveis. Os valores podem ser retirados até 29 de dezembro de 2025.

Neste mês, o MTE iniciou o processamento das informações encaminhadas pelas prefeituras dentro do prazo excepcional, encerrado em 20 de junho. Com isso, os servidores públicos que tiveram atraso no pagamento referente ao ano-base de 2023 receberão o benefício em 15 de outubro.

A partir de 5 de outubro, os trabalhadores poderão consultar o valor e a instituição bancária responsável pelo pagamento por meio da Carteira de Trabalho Digital ou do Portal GOV.BR .

Neste ano, o MTE identificou 25.450.222 trabalhadores com direito ao abono salarial, referentes ao ano-base de 2023 e à revisão dos cinco anos anteriores.

Até o momento, 24.708.366 trabalhadores já receberam o benefício, somando R$ 29,1 bilhões pagos e alcançando uma cobertura de 97,09%. Ainda assim, 741.856 trabalhadores seguem sem sacar o benefício.

Quem tem direito

  • tem direito ao Abono Salarial os trabalhadores que atendem aos critérios de habilitação, como estar cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos, contados da data do primeiro vínculo;
  • ter recebido, de empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social (PIS) ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), até 2 (dois) salários mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado;
  • ter exercido atividade remunerada, durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base considerado para apuração; ter seus dados, do ano-base 2021 informados pelo empregador corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou no eSocial.

O abono salarial será pago, preferencialmente, por crédito em conta Caixa (corrente, poupança ou Conta Digital). Também poderá ser depositado na poupança social digital, aberta automaticamente e acessada pelo aplicativo Caixa Tem.

Para os trabalhadores que não têm conta, o saque poderá ser realizado em agências da Caixa, casas lotéricas, terminais de autoatendimento, correspondentes Caixa Aqui e demais canais de pagamento disponibilizados pela instituição.

Pagamento no Banco do Brasil

No Banco do Brasil, o pagamento do abono salarial será feito, preferencialmente, por crédito em conta bancária. Também poderá ser realizado por transferência via TED ou PIX. Para os trabalhadores que não têm conta ou chave PIX, o saque estará disponível diretamente nas agências de atendimento.

Informações adicionais podem ser obtidas pelos canais de atendimento do Ministério do Trabalho e Emprego, nas Superintendências Regionais do Trabalho ou pelo telefone 158.

