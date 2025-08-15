Invest

PIS/Pasep: Caixa paga R$ 4,24 bi de abono salarial nesta sexta-feira; veja quem recebe

Tem direito ao benefício o trabalhador inscrito no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos e que tenha trabalhado formalmente por, pelo menos, trinta dias em 2023

Karla Mamona
Editora de Finanças

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 07h42.

Última atualização em 15 de agosto de 2025 às 10h41.

A Caixa realiza, nesta sexta-feira, 15, o pagamento do Abono Salarial calendário 2025, referente ao ano-base 2023, para os trabalhadores nascidos em novembro e dezembro. Neste mês, serão pagos mais de R$ 4,24 bilhões a cerca de 3,6 milhões de beneficiários.

Durante todo o ano de 2025, serão disponibilizadas 22,6 milhões de parcelas para os trabalhadores nascidos de janeiro a dezembro, totalizando o montante de R$ 26,4 bilhões.

O que acontece se não sacar o PIS?

O recebimento do benefício pode ser realizado até o dia 29 de dezembro de 2025. Após o período mencionado, as parcelas não pagas serão devolvidas ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), de acordo com as regras do programa.

Tabela de pagamentos do PIS/Pasep 2025

O pagamento começou em fevereiro para nascidos em janeiro e vai até agosto para nascidos em novembro e dezembro, conforme calendário abaixo.

Calendário PIS/Pasep 2025

Nascidos emRecebem a partir de
Janeiro17 de Fevereiro
Fevereiro17 de março
Março e Abril15 de abril
Maio e Junho15 de maio
Julho e Agosto16 de junho
Setembro e Outubro15 de julho
Novembro e Dezembro15 de agosto

Tem direito ao benefício o trabalhador inscrito no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos e que tenha trabalhado formalmente por, pelo menos, trinta dias em 2023, com remuneração mensal média de até dois salários-mínimos.

Também é necessário que os dados tenham sido informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

Recebem o Abono Salarial na Caixa os trabalhadores vinculados a entidades e empresas privadas. As pessoas que trabalham no setor público possuem inscrição PASEP e recebem o benefício no Banco do Brasil.

O que é o Abono Salarial?

Instituído pela Lei n° 7.998/90, o Abono Salarial equivale ao valor de, no máximo, um salário-mínimo, de acordo com a quantidade de meses trabalhados no ano-base. Ele é pago, conforme calendário anual estabelecido pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (CODEFAT), aos trabalhadores que satisfaçam os requisitos previstos em lei. A origem dos recursos para pagamento é o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

A Caixa atua exclusivamente como agente pagador do Abono Salarial, cabendo ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) a habilitação dos trabalhadores que têm direito ao benefício.

