PIS/Pasep: Caixa paga R$ 4,24 bi de abono salarial na sexta-feira; veja quem recebe

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 09h37.
A Caixa realiza, na sexta-feira, 15, o pagamento do Abono Salarial calendário 2025, referente ao ano-base 2023, para os trabalhadores nascidos em novembro e dezembro. Neste mês, serão pagos mais de R$ 4,24 bilhões a cerca de 3,6 milhões de beneficiários.
Durante todo o ano de 2025, serão disponibilizadas 22,6 milhões de parcelas para os trabalhadores nascidos de janeiro a dezembro, totalizando o montante de R$ 26,4 bilhões.
O recebimento do benefício pode ser realizado até o dia 29 de dezembro de 2025. Após o período mencionado, as parcelas não pagas serão devolvidas ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), de acordo com as regras do programa.
O pagamento começou em fevereiro para nascidos em janeiro e vai até agosto para nascidos em novembro e dezembro, conforme calendário abaixo.
|Nascidos em
|Recebem a partir de
|Janeiro
|17 de Fevereiro
|Fevereiro
|17 de março
|Março e Abril
|15 de abril
|Maio e Junho
|15 de maio
|Julho e Agosto
|16 de junho
|Setembro e Outubro
|15 de julho
|Novembro e Dezembro
|15 de agosto
Tem direito ao benefício o trabalhador inscrito no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos e que tenha trabalhado formalmente por, pelo menos, trinta dias em 2023, com remuneração mensal média de até dois salários-mínimos. Também é necessário que os dados tenham sido informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).
Recebem o Abono Salarial na Caixa os trabalhadores vinculados a entidades e empresas privadas. As pessoas que trabalham no setor público possuem inscrição PASEP e recebem o benefício no Banco do Brasil.
Instituído pela Lei n° 7.998/90, o Abono Salarial equivale ao valor de, no máximo, um salário-mínimo, de acordo com a quantidade de meses trabalhados no ano-base. Ele é pago, conforme calendário anual estabelecido pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (CODEFAT), aos trabalhadores que satisfaçam os requisitos previstos em lei. A origem dos recursos para pagamento é o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).
A Caixa atua exclusivamente como agente pagador do Abono Salarial, cabendo ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) a habilitação dos trabalhadores que têm direito ao benefício.