PIS/Pasep 2025: Confira calendário de pagamento do abono sugerido pelo governo federal

O pagamento do abono do PIS/Pasep pelo governo federal está previsto para começar em 17 de fevereiro de 2025, de acordo com o calendário sugerido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). As datas, que ainda precisam ser aprovadas pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), serão definidas em reunião marcada para a próxima quarta-feira.

A partir do ano que vem, o benefício passará por mudanças, caso o pacote fiscal proposto pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), atualmente em discussão no Congresso, seja aprovado. No entanto, as mudanças iniciais devem ser pequenas, com a implementação total prevista para 2035.

Terão direito ao PIS/Pasep em 2025 os trabalhadores da iniciativa privada e os servidores públicos que, no ano-base de 2023, tenham trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias e recebido até dois salários mínimos, o equivalente a R$ 2.640.

Além disso, é necessário estar inscrito no programa há pelo menos cinco anos e o empregador deve ter informado corretamente os dados na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) até maio de 2024.

Veja as datas de pagamento de acordo com o mês de nascimento:

Janeiro: 17 de fevereiro;

Fevereiro: 17 de março;

Março e abril: 15 de abril;

Maio e junho: 15 de maio;

Julho e agosto: 16 de junho;

Setembro e outubro: 15 de julho;

Novembro e dezembro: 15 de agosto;