PIS/Pasep: 141 mil trabalhadores não sacaram benefício; saiba o que fazer

A Caixa Econômica Federal divulgou que 141 mil trabalhadores não sacaram o abono salarial do PIS/Pasep referente ao ano-base de 2022. O montante acumulado soma R$ 114,9 milhões e será devolvido ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). O prazo para o saque terminou em 27 de dezembro de 2024.

Mesmo após o prazo, os trabalhadores ainda podem solicitar o valor. De acordo com a Caixa, o direito ao benefício é garantido por até cinco anos, bastando abrir um recurso administrativo junto ao Ministério do Trabalho.

Calendário de Pagamento do PIS/Pasep 2025

O calendário de pagamento do PIS/Pasep para 2025, referente ao ano-base de 2023, começa em fevereiro e vai até agosto. Estima-se que R$ 30,7 bilhões sejam liberados para cerca de 25,8 milhões de trabalhadores.

Os valores podem ser sacados preferencialmente por meio de crédito em conta corrente ou digital. Alternativamente, os trabalhadores podem utilizar os terminais de autoatendimento e as lotéricas.

Quem Tem Direito ao PIS/Pasep em 2025?

Os requisitos para receber o abono salarial em 2025 incluem:

Ter trabalhado com carteira assinada por, no mínimo, 30 dias em 2023;

Receber até dois salários mínimos mensais (R$ 2.640, considerando o piso de 2023);

Estar inscrito no programa PIS/Pasep há pelo menos cinco anos.

A partir de 5 de fevereiro de 2025, será possível consultar a elegibilidade ao benefício. As informações estarão disponíveis na Carteira de Trabalho Digital, no portal GOV.BR ou pela Central de Atendimento Alô Trabalho (telefone 158).

Como Recuperar o Benefício Não Sacado?

Para trabalhadores que não sacaram o benefício no prazo, a solução é abrir um recurso administrativo junto ao Ministério do Trabalho. O procedimento assegura o recebimento do PIS/Pasep dentro do período de cinco anos após o encerramento do prazo oficial.