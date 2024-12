PIS 2025: quem trabalhou em 2024 tem direito ao abono salarial no próximo ano?

O Governo Federal já divulgou o calendário de pagamento do Abono Salarial de 2025 referente ao ano-base 2023 do PIS/Pasep. Segundo o Ministério do Trabalho, 25,8 milhões de trabalhadores deverão ser beneficiados com R$ 30,7 bilhões.

Em 2025, o pagamento vai começar em 17 de fevereiro para os nascidos em janeiro. Os valores poderão ser sacados até o encerramento do calendário — em 29 de dezembro de 2025. (Veja calendário abaixo). Quem trabalhou em 2024 tem direito ao pagamento em 2025?

O pagamento do PIS 2025 é referente ao ano-exercício 2023, ou seja, quem trabalhou no ano de 2024 não receberá o benefício. O intervalo de dois anos se deve ao atraso do calendário do abono devido à pandemia de Covid-19. Quem trabalhou em 2023 receberá no próximo ano, ou seja, 2025.

Em 2025, vão receber o abono trabalhadores contratados com carteira assinada em 2023, por no mínimo, 30 dias e remuneração de até dois salários mínimos (R$ 2.640). Além disso, é necessário estar inscrito no programa do Pis/Pasep há pelo menos cinco anos.

Para o pagamento do abono na Caixa é considerado o mês de nascimento do trabalhador e para o pagamento do abono no Banco do Brasil é considerado o dígito final do número de inscrição no PASEP.

O abono é pago pela Caixa Econômica Federal (Pis) e pelo Banco do Brasil (Pasep), preferencialmente, com crédito em conta corrente ou em conta digital. O saque também poderá ser feito nos terminais de autoatendimento e lotéricas.