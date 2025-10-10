Invest

Picape mais barata que iPhone? Leilão do Governo de SP tem S10 e mais de 700 veículos aptos

Diretoria de Mobilidade Interna oferece 748 veículos circuláveis e 45 sucatas; lances iniciais partem de R$ 200, e participação está aberta até novembro

Muitos veículos podem apresentar danos como pintura queimada e oxidação devido ao tempo de permanência nos pátios. (Getty Images/Getty Images)

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 15h54.

O Governo de São Paulo iniciou na quarta-feira, 8, um leilão online de veículos, com pátio localizado em Guarulhos. São 748 veículos aptos a circular e 45 sucatas aproveitáveis.

Os lances iniciais variam de R$ 200 para sucatas até mais de R$ 43.600 para modelos em melhores condições.

Entre os destaques, uma Chevrolet S10 com lance inicial de R$ 18.200 chama atenção por custar menos que um iPhone 17 Pro Max de 2 TB, comercializado por R$ 18.499.

Outra picape em destaque é a Chevrolet Blazer, com lance de R$ 15.200, também abaixo do preço do aparelho da Apple.

Destaques do leilão

O lote reúne opções variadas de veículos e motocicletas. Confira alguns dos principais itens disponíveis:

  • Carro mais barato: Fiat Palio EX (2003), lance inicial de R$ 3.100
  • Moto mais barata: Honda XRE (2011) ou Kasinski CRZ 150, a partir de R$ 2.100
  • Veículo mais caro: Chevrolet Trailblazer LT (2017), lance inicial de R$ 43.200
  • Chevrolet S10: R$ 43.600
  • Toyota Hilux SW4 (2014): R$ 27.800
  • Volkswagen Gol (2019): R$ 13.400
  • Honda XL 700V: R$ 21.000
  • Yamaha Lander XTZ (2010): R$ 5.300

Como participar e retirar os veículos

A participação está aberta tanto para pessoas físicas quanto jurídicas, com exceção de servidores do Detran, parentes de funcionários, leiloeiros ou envolvidos com pátios terceirizados.

Empresas suspensas, declaradas inidôneas ou com irregularidades relacionadas a crimes ambientais e corrupção também estão impedidas.

A retirada dos veículos arrematados acontecerá entre 20 de outubro e 14 de novembro, mediante agendamento prévio.

Vale lembrar que os itens são vendidos "no estado em que se encontram", ou seja, sem qualquer garantia por parte do governo.

Cuidados antes de arrematar

Especialistas recomendam atenção redobrada antes de dar lances. O comprador fica responsável pela regularização do veículo e pelo pagamento de todas as taxas pendentes.

Além disso, é fundamental seguir algumas orientações:

  • Leia o edital completo para entender todas as regras e condições
  • Verifique a procedência do veículo, checando pendências legais e débitos
  • Faça vistoria presencial ou por vídeo para avaliar conservação e custos de reparo
  • Defina um orçamento limite antes de começar a dar lances
  • Use apenas canais oficiais para evitar fraudes
  • Considere custos extras com regularização e possível assistência jurídica

Muitos veículos podem apresentar danos como pintura queimada e oxidação devido ao tempo de permanência nos pátios.

As sucatas, por sua vez, são destinadas exclusivamente para retirada de peças ou desmanche, sem autorização para circular. É recomendado também levar um mecânico de confiança para a vistoria e documentar tudo com fotografias.

