Petrobras (PETR4) paga primeira parcela da remuneração a acionistas

A Petrobras realiza nesta terça-feira (20) o pagamento da primeira parcela da remuneração aos acionistas, referente ao balanço de 30 de setembro de 2024 . O valor bruto distribuído será de R$ 0,67545217 por ação ordinária e preferencial, integralmente sob a forma de juros sobre o capital próprio.

O Banco Bradesco, responsável pela escrituração das ações da estatal, fará o crédito automaticamente para acionistas com cadastro atualizado. Para aqueles com ações custodiadas na B3, o pagamento será efetuado pelas respectivas corretoras.

Já os investidores que possuem American Depositary Receipts (ADRs), negociados na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), receberão os valores a partir de 27 de fevereiro de 2025 , por meio do JP Morgan Chase, banco depositário dos ADRs da empresa.

Acionistas que tiverem dúvidas podem buscar informações adicionais em agências do Bradesco, pelo telefone 0800-701-1616 ou no site www.adr.com (para detentores de ADRs). Segundo a Lei 6.404/76, dividendos não reclamados no prazo de três anos reverterão em favor da companhia.