Pé-de-Meia: Caixa inicia pagamento na quarta-feira; veja calendário

A Caixa inicia, na quarta-feira, 23, o pagamento da primeira parcela do ano de 2025 do incentivo frequência, do Programa Pé-de-Meia. O pagamento será realizado de forma escalonada, de acordo com o mês de nascimento de cada um dos 3 milhões de estudantes que vão receber os recursos em abril.

A parcela será creditada em conta Poupança Caixa Tem aberta automaticamente pelo banco em nome dos estudantes e os valores poderão ser movimentados preferencialmente pelo aplicativo Caixa Tem.

O incentivo frequência é destinado aos estudantes do ensino médio público com participação mínima de 80% nas aulas.

Calendário de pagamento

Mês de nascimento Recebem em Janeiro e Fevereiro 23 de abril Março e Abril 24 de abril Maio e Junho 25 de abril Julho e Agosto 28 de abril Setembro e Outubro 29 de abril Novembro e Dezembro 30 de abril

Como consultar

O estudante poderá consultar informações escolares, regras do programa e status de pagamentos (rejeitados ou aprovados) por meio do aplicativo Jornada do Estudante, do Ministério da Educação. Em relação ao pagamento, é possível realizar as consultas no aplicativo Caixa Tem.

Mais informações estão disponíveis no site do Ministério da Educação e no site da Caixa.

Sobre o Pé-de-Meia

Instituído pela Lei n° 14.818/2024, o Pé-de-Meia prevê pagamento do incentivo aos alunos do ensino médio regular e ensino médio da educação de jovens e adultos (EJA) que apresentem frequência escolar adequada e atendam às demais regras.

Além das parcelas mensais, haverá um bônus anual no valor de R$ 1 mil, desde que o estudante seja aprovado no ano escolar. Caso o estudante comprove a participação no Enem ao final do 3º ano, será concedido valor adicional de R$ 200, pago em parcela única.