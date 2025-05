Pasep 2025: servidores públicos enfrentam problemas para receber o pagamento do abono salarial

Alguns servidores públicos enfrentam dificuldades para sacar o abono salarial Pasep 2025, referente ao ano-base 2023, nesta sexta-feira, 23.

Apesar de estarem aptos ao benefício, muitos encontram uma mensagem padrão que menciona um “problema relacionado à Resolução CODEFAT nº 979/2023” ao tentarem realizar o saque na data prevista. Em certas situações, o status do benefício aparece como “em análise” ou “cancelado”.

De acordo com o portal G1, o Ministério do Trabalho esclareceu que algumas prefeituras não enviaram os dados dos seus servidores ao eSocial até 19 de agosto de 2024. Sem esse envio, os servidores ficam impossibilitados de receber o abono salarial.

Por essa razão, a pasta estabeleceu um novo prazo até 20 de junho de 2025 para que as prefeituras regularizem o envio dos dados pendentes.

Em agosto, será finalizado o calendário de pagamentos para os servidores cujos dados foram enviados dentro do prazo original.

Em setembro, serão processados os dados entregues até o novo prazo, e o pagamento para esses servidores ocorrerá em 15 de outubro.

A EXAME tentou o contato com o Ministério da Trabalho para entender o problema relatado pelos servidores, mas ainda não obteve resposta.

O que é o Pasep?

O Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) é uma contribuição social criada pelo governo brasileiro nos anos 1970, com o objetivo de beneficiar servidores públicos em todas as esferas — federal, estadual e municipal — além de empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista.

A gestão do Pasep fica a cargo do Banco do Brasil, que realiza anualmente o pagamento do abono salarial aos servidores que atendem aos critérios estabelecidos. Entre os requisitos estão: estar cadastrado no programa por pelo menos cinco anos, ter recebido uma média mensal de até dois salários mínimos no ano-base, ter trabalhado pelo menos 30 dias nesse período e ter as informações devidamente registradas pelo empregador nos sistemas oficiais do governo.

As informações sobre banco, datas e valores — incluindo os de anos anteriores — estão disponíveis no aplicativo Carteira de Trabalho Digital e no portal gov.br.

Assim como em 2024, o calendário de 2025 foi unificado: trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos receberão o abono conforme o mês de nascimento.

Para 2025, o Ministério do Trabalho prevê o pagamento de R$ 30,7 bilhões a cerca de 25,8 milhões de beneficiários.Os valores poderão ser sacados até o encerramento do calendário, previsto para 29 de dezembro de 2025. (Confira o calendário completo abaixo.)

O Pasep de um servidor público não pode ser cancelado. Caso o servidor cumpra todos os requisitos para o ano-base 2023, ele tem direito a receber o benefício.

Já o abono salarial é um pagamento anual de até um salário-mínimo, destinado a trabalhadores da iniciativa privada (PIS) e servidores públicos (Pasep) que atendem aos critérios do programa.

Calendário de Pagamento do Abono Salarial PIS/Pasep 2025 (Ano-Base 2023)

Nascidos em Recebem a partir de Janeiro 17 de Fevereiro Fevereiro 17 de março Março e Abril 15 de abril Maio e Junho 15 de maio Julho e Agosto 16 de junho Setembro e Outubro 15 de julho Novembro e Dezembro 15 de agosto

Quem tem direito ao PIS/Pasep 2025?

O abono é pago pela Caixa Econômica Federal (PIS) e pelo Banco do Brasil (Pasep), preferencialmente, com crédito em conta-corrente ou em conta digital. O saque também poderá ser feito nos terminais de autoatendimento e lotéricas.

Em 2025, vão receber o abono trabalhadores contratados com carteira assinada em 2023, por no mínimo, 30 dias e remuneração de até dois salários mínimos (R$ 2.640). Além disso, é necessário estar inscrito no programa do Pis/Pasep há pelo menos cinco anos.

Em 2024, foram liberados R$ 27 bilhões para o pagamento do benefício. No entanto, ainda estão disponíveis R$ 218,9 milhões para 239.142 trabalhadores que não sacaram o abono. Eles têm até o dia 27 de dezembro para realizar o saque.

Como consultar?

Desde 5 de fevereiro de 2025, os trabalhadores podem consultar se têm direito ao abono: as informações estão disponíveis na Carteira de Trabalho Digital, no portal Gov.br, na Central de Atendimento Alô Trabalho (telefone 158).

Carteira de Trabalho Digital

O aplicativo da Carteira de Trabalho Digital está disponível para Android na Play Store, e na App Store:

Faça o download do app Carteira de Trabalho Digital;

Logo em seguida realize o cadastro com seu login da conta Gov.br, com CPF e senha;

Clique na área de contratos de trabalho, na parte inferior da tela e selecione o ícone “+” ao lado de qualquer um de seus contratos de trabalho registrado.

Aplicativo Caixa Trabalhador

Para ter mais informações sobre o PIS, o trabalhador pode ainda baixar o Aplicativo Caixa Trabalhador. Nele, é possível saber sobre o abono salarial e o seguro-desemprego, conferir o calendário de pagamentos, consultar as parcelas liberadas e esclarecer dúvidas. O aplicativo está disponível para Android na Play Store, e na App Store.

Baixe o aplicativo Caixa Trabalhador;

Clique na opção “acessar” e, com seu CPF, faça o login;

Selecione a opção “Meu NIS”. Após isso, será possível consultar o número do seu PIS/Pasep