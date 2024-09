Pagamento do Bolsa Família de setembro começa nesta quarta-feira; veja as datas

A Caixa Econômica Federal começa a pagar a parcela de setembro do Bolsa Família nesta quarta-feira, 18. Os primeiros a receberem são os beneficiários inscritos no programa com o Número de Identificação Social (NIS) final 1. O pagamento é escalonado e encerra no dia 29 de setembro.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) destaca que o pagamento do benefício ocorre sempre nos últimos 10 dias úteis de cada mês, de forma escalonada. A única exceção é no mês de dezembro, quando o calendário é adiantado.

Os beneficiários do Rio Grande do Sul recebem o pagamento hoje, independentemente do NIS. O pagamento unificado beneficiará cerca de 620 mil moradores do estado. Moradores de municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública em outros estados também receberão o Bolsa Família nesta semana, independentemente do NIS.

No modelo tradicional do Bolsa Família, o pagamento ocorre nos últimos dez dias úteis de cada mês. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco.

Além do benefício integral, cerca de 2,6 milhões de famílias estão na regra de proteção em setembro. Em vigor desde setembro do ano passado, essa regra permite que famílias cujos membros consigam emprego e melhorem a renda recebam 50% do benefício a que teriam direito por até dois anos, desde que cada integrante receba o equivalente a até meio salário mínimo.

A partir deste ano, os beneficiários do Bolsa Família não têm mais o desconto do Seguro Defeso. A mudança foi estabelecida pela Lei 14.601/2023, que resgatou o Programa Bolsa Família. O Seguro Defeso é pago a pessoas que sobrevivem exclusivamente da pesca artesanal e que não podem exercer a atividade durante o período da piracema (reprodução dos peixes).

Calendário do Bolsa Família de setembro de 2024

Final do NIS: 1 - 18 de setembro

Final do NIS: 2 - 19 de setembro

Final do NIS: 3 - 20 de setembro

Final do NIS: 4 - 21 de setembro

Final do NIS: 5 - 22 de setembro

Final do NIS: 6 - 25 de setembro

Final do NIS: 7 - 26 de setembro

Final do NIS: 8 - 27 de setembro

Final do NIS: 9 - 28 de setembro

Final do NIS: 0 - 29 de setembro

Posso receber Bolsa Família?

Para receber o auxílio, a renda de cada pessoa da família deve ser de, no máximo, R$ 218 por mês. Para verificar isso, é necessário somar o salário de todas as pessoas que vivem na casa, e dividir pelo número de residentes.

Caso se enquadre na regra, você deve se inscrever no Cadastro Único, com os dados corretos e atualizados. Isso pode ser feito em postos de atendimento da assistência social dos municípios, com a apresentação de documentos como o CPF ou o título de eleitor.

Depois de se inscrever, a família deve aguardar ser incluída no programa, o que acontece todos os meses. Para se informar sobre o andamento desse processo, também é possível ligar para a Central de Atendimento da Caixa, no número 111, ou para o atendimento Caixa ao Cidadão, no número 0800 726 02 07.

Como receber o Bolsa Família?

As famílias podem receber seu dinheiro pelo aplicativo Caixa Tem, em conta Poupança Social Digital. Desde março do ano passado, o aplicativo Bolsa Família para celulares substituiu o aplicativo do Auxílio Brasil, serve para consultas de como movimentar seu benefício.

Quanto vou receber de Bolsa Família?

O programa é pago com novos benefícios desde 2023, para as 21 milhões de famílias contempladas. Há um adicional de R$ 50 para crianças de sete a 11 anos, adolescentes de 12 a 18 anos e para gestantes e lactantes. Há também o pagamento de R$ 150 por famíla com crianças até seis anos. Assim, o benefício pode chegar a pagar R$ 850 no total.

Confira a composição do benefício:

Benefício de Renda de Cidadania: pago para todos os moradores da casa, no valor de R$ 142 por pessoa;

pago para todos os moradores da casa, no valor de R$ 142 por pessoa; Benefício Complementar: pago às famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, caso o Benefício de Renda de Cidadania não seja o suficiente para alcançar o valor mínimo de R$ 600 por família – dessa forma, nenhuma família ganha menos de R$600.

pago às famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, caso o Benefício de Renda de Cidadania não seja o suficiente para alcançar o valor mínimo de R$ 600 por família – dessa forma, nenhuma família ganha menos de R$600. Benefício Primeira Infância: no valor de R$ 150 por criança até 6 anos;

no valor de R$ 150 por criança até 6 anos; Benefício Variável Familiar: pago às famílias que tenham gestantes; crianças, com idade entre 7 (sete) e 12 (doze) anos incompletos; ou adolescentes, com idade entre 12 (doze) e 18 (dezoito) anos incompletos; no valor de R$ 50 por pessoa.