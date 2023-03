Pagamento do Bolsa Família de R$ 600 começa dia 20; veja calendário

A Caixa inicia, a partir do dia 20 de março, o pagamento do Bolsa Família. O pagamento é feito de forma escalonada, de acordo com o final do NIS (Número de Identificação Social) do beneficiário. O calendário deste mês tem início no dia 20, com término previsto para o dia 31.

Data do pagamento Número do NIS 20 de março Final 1 21 de março Final 2 22 de março Final 3 23 de março Final 4 24 de março Final 5 27 de março Final 6 28 de março Final 7 29 de março Final 8 30 de março Final 9 31 de março Final 0

Qual é o valor do Bolsa Família?

A partir desse mês, o programa passar a pagar R$ 600 por família e um adicional de R$ 150 por criança até 6 anos. A partir de junho, passará a ser pago um adicional de R$ 50 por integrante entre 7 e 18 anos incompletos e mulheres gestantes cadastradas na família.

Como sacar o dinheiro?

Os cartões e senhas utilizados para saque do Auxílio Brasil continuarão válidos e poderão ser utilizados para o recebimento do Bolsa Família. As famílias que recebem seu benefício pelo aplicativo Caixa Tem, em conta Poupança Social Digital, receberão o Bolsa Família na mesma modalidade de pagamento e poderão continuar movimentando seu benefício pelo aplicativo.

Também será lançado o aplicativo Bolsa Família para smartphones, que substituirá o aplicativo do Auxílio Brasil. Assim, o beneficiário também poderá consultar a disponibilidade do seu benefício pelo novo aplicativo. Os canais para movimentação dos valores e consulta de informações permanecem os mesmos: aplicativo Caixa Tem, terminais de autoatendimento, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, além das agências da Caixa.