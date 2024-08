Pagamento do Bolsa Família de agosto começa nesta segunda, 19

O pagamento do Bolsa Família do mês de agosto começa nesta segunda-feira, 19. Os primeiros a receberem são os beneficiários inscritos no programa com o Número de Identificação Social (NIS) final 1. Todos os incritos no programa recebem por meio de uma conta na Caixa.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), ressalta que o benefício sempre é pago durante os últimos 10 dias úteis de cada mês, de forma escalonada. A exceção é dezembro, quando o calendário é antecipado.

Calendário do Bolsa Família de agosto de 2024

Final do NIS: 1 - 19 de agosto

Final do NIS: 2 - 20 de agosto

Final do NIS: 3 -21 de agosto

Final do NIS: 4 - 22 de agosto

Final do NIS: 5 - 23 de agosto

Final do NIS: 6 - 26 de agosto

Final do NIS: 7 - 27 de agosto

Final do NIS: 8 - 28 de agosto

Final do NIS: 9 - 29 de agosto

Final do NIS: 0 - 30 de agosto

Como receber o Bolsa Família?

As famílias podem receber seu dinheiro pelo aplicativo Caixa Tem, em conta Poupança Social Digital. Desde março do ano passado, o aplicativo Bolsa Família para celulares substituiu o aplicativo do Auxílio Brasil, serve para consultas de como movimentar seu benefício.

Quanto vou receber de Bolsa Família?

O programa é pago com novos benefícios desde 2023, para as 21 milhões de famílias contempladas. Há um adicional de R$ 50 para crianças de sete a 11 anos, adolescentes de 12 a 18 anos e para gestantes e lactantes. Há também o pagamento de R$ 150 por famíla com crianças até seis anos. Assim, o benefício pode chegar a pagar R$ 850 no total.

Confira a composição do benefício: