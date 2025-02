Pagamento de saldos retidos por saque-aniversário do FGTS começa no dia 6 de março

A Caixa Econômica Federal começa a realizar o pagamento da primeira etapa dos recursos retidos no FGTS por conta do saque-aniversário no dia 6 de março.

Nessa primeira etapa, será paga a parcela de até R$ 3 mil. Recebem nessa data nascidos entre janeiro e abril.

No dia 7 de março será a vez dos nascidos entre maio e agosto, e, no dia 10 de março, entre setembro de dezembro.

Para receber o dinheiro, os cotistas precisam informar essa opção no aplicativo FGTS no celular.

A segunda etapa do pagamento, para valores acima de R$ 3 mil, começa em 17 de junho para nascidos entre janeiro e abril; 18 de junho, para quem nasceu entre maio e agosto; e 20 de junho, para nascidos entre setembro de dezembro.

Nessa sexta-feira, será publicada a Medida Provisória (MP) que vai autorizar o saque extraordinário do saldo remanescente do FGTS para optantes do saque-aniversário, foram demitidos e ficaram com o dinheiro retido na conta vinculada.

Serão beneficiados 12 milhões de trabalhadores demitidos entre janeiro de 2020 até a publicação da MP. Ao todo, serão injetados na economia R$ 12,1 bilhões, segundo estimativas do governo.

O pagamento poderá ser feito nas agências da Caixa, nas lotéricas ou creditado diretamente na conta se o cotista for cliente do banco. Para evitar tumulto nas agências, a Caixa vai priorizar os canais digitais.

Para valores de até R$ 1,5 mil é possivel retirar o dinheiro nos terminais de autoatendimento, com cartão cidadão e senha. Até R$ 3 mil, o saque também poderá ser feito nas lotéricas, com cartão cidadão e senha.

Para valores acima de R$ 3 mil e quem não tem o cartão cidadão, é preciso ir às agências, com documento de identificação e carteira de trabalho. Veja o cronograma.

Até R$ 3mil

06 de março: nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril;

07 de março: nasicdo sem maio, junho, julho e agosto;

10 de março: nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro;

Acima de R$ 3 mil