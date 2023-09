Pagamento de aposentados e pensionistas do INSS começa na segunda-feira; veja calendário

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) irá pagar na próxima segunda-feira, 25, os benefícios de setembro para aposentados, pensionistas e titulares de auxílios que recebem até um salário mínimo (R$ 1.320).Os depósitos serão feitos até o dia 6 de outubro.

O calendário leva em conta o número final do cartão, sem considerar o dígito verificador que aparece após o traço. O crédito é feito primeiramente para os que têm final de benefício 1. No dia seguinte, para os de final 2 e assim sucessivamente, sempre em dias úteis. Veja calendário abaixo:

Final Data de pagamento 1 25 de setembro 2 26 de setembro 3 27 de setembro 4 28 de setembro 5 29 de setembro 6 2 de outubro 7 3 de outubro 8 4 de outubro 9 5 de outubro 0 6 de outubro

Acima de 1 salário

Já os aposentados e pensionistas com benefícios acima do piso nacional começam a receber o pagamento no dia 2 de outubro. Os primeiros a sacar serão os que têm final de benefício 1 e 6. Os pagamentos das duas faixas de benefício (acima e abaixo do mínimo) seguem até o dia 6 de outubro.

