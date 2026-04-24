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Pagamento de 13º para aposentados e pensionistas começa hoje: veja calendário

Pagamento é da primeira parcela e para quem recebe até um salário mínimo

INSS: aposentados e pensionistas receberão antes pagamento do 13º (Divulgação / Agência Brasil)

INSS: aposentados e pensionistas receberão antes pagamento do 13º (Divulgação / Agência Brasil)

Rebecca Crepaldi
Rebecca Crepaldi

Repórter de finanças

Publicado em 24 de abril de 2026 às 05h00.

Começa nesta sexta-feira, 24, o pagamento do 13º salário antecipado para aposentados e pensionistas do INSS. A medida foi oficializada por decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e publicada no Diário Oficial da União, com potencial de alcançar cerca de 35,2 milhões de beneficiários.

Ao todo, serão injetados R$ 78,2 bilhões na economia. Desse montante, aproximadamente R$ 39 bilhões correspondem à primeira parcela, liberada agora em abril, enquanto o restante será pago em maio.

Dados mais recentes da folha de fevereiro indicam que 23,3 milhões de benefícios (66,2% do total) têm valor de até um salário mínimo, atualmente em R$ 1.621. Outros 11,9 milhões estão acima desse patamar, incluindo cerca de 13,7 mil benefícios que atingem o teto previdenciário, hoje em R$ 8.475,55.

Pelas regras tradicionais, o abono anual seria pago apenas no segundo semestre, entre agosto e novembro. Com a antecipação, os recursos chegam mais cedo aos segurados e tendem a estimular a atividade econômica, especialmente em cidades menores.

Calendário de pagamento

Para quem recebe até um salário mínimo, os pagamentos começam nesta sexta-feira, 24 de abril, e seguem até 8 de maio. Já os segurados com benefícios acima de um salário mínimo terão os valores creditados a partir de 4 de maio, também com término previsto para o dia 8.

A segunda rodada de depósitos está prevista para ocorrer entre 25 de maio e 8 de junho.

Para quem ganha até 1 salário mínimo

Final do benefícioData de pagamento
124/abril
227/abril
328/abril
429/abril
530/abril
64/maio
75/maio
86/maio
97/maio
08/maio

Para quem ganha acima de 1 salário mínimo

Final do benefícioData de pagamento
1 e 64/maio
2 e 75/maio
3 e 86/maio
4 e 97/maio
5 e 08/maio

Quem tem direito ao 13º do INSS?

Têm direito ao adiantamento segurados que receberam, ao longo de 2026, benefícios como aposentadoria, pensão por morte, auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, salário-maternidade ou auxílio-reclusão.

Ficam de fora do pagamento do 13º os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC), voltado a idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência de baixa renda, além daqueles que recebem Renda Mensal Vitalícia.

Como saber meu número do INSS?

Para verificar a data de pagamento, o cidadão deve verificar o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador que aparece depois do traço, informa o governo. Por exemplo, se o número do benefício for 0108-4, o dígito final a ser considerado é o 8.

Para consultar o número do cartão do benefício, acesse o site ou aplicativo Meu INSS, e clique no serviço “extrato de pagamento”. Também é possível obter a informação pelo telefone 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Acompanhe tudo sobre:INSSAposentadoriaAposentadoria pelo INSS13-salário

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