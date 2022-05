Pagamento da restituição do IR 2022 começa neste mês; veja datas

A Receita Federal inicia o pagamento das restituições do Imposto de Renda 2022 no final do mês, dia 31 de maio. A mesma data do final do prazo da entrega da declaração do IR.

Assim como no ano passado, a Receita vai pagar a restituição do IR 2021 em cinco lotes, entre 31 de maio e 30 de setembro conforme o cronograma a seguir:

Lote Data de restituição 1º 31 de maio 2º 30 de junho 3º 29 de julho 4º 31 de agosto 5º 30 de setembro

Novidade

Uma novidade deste ano é que a restituição do imposto pago a poderá ser feita via Pix, o serviço de pagamento do Banco Central. Vale destacar que ele só será aceito com a chave cadastrada com o CPF. Também será possível pagar o Darf, no caso de quem deve imposto, via PIX. Além do pix, é possível indicar uma conta bancária, conta poupança e conta de pagamento.

O valor da restituição ficará à disposição do contribuinte por um ano na agência bancária indicada na declaração. Idosos, pessoas com alguma deficiência física ou mental ou com doença grave têm prioridade para receber a restituição.

Entrega do IR

Quem não entregou a declaração do IR deve se apressar. Faltando menos de duas semanas, a Receita aponta que 12 milhões ainda não enviaram os dados. A expectativa é que 34.100.000 declarações sejam enviadas até o final do mês.

Vale lembrar que quem estiver obrigado a entregar a declaração e não fizer até o fim do prazo pagará multa. O valor da multa é de 1% ao mês, sobre o valor do imposto de renda devido, limitado a 20% do valor do imposto de renda. O valor mínimo da multa é de R$ 165,74.

Quem deve declarar Imposto de Renda em 2022

Deverão entregar a declaração do Imposto de Renda este ano os contribuintes que tiveram: