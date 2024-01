Os favoritos para vencer o BBB 2024, segundo esta casa de aposta

O Big Brother Brasil 2024 iniciou nesta semana com 26 participantes confinados. Mas ainda que esteja bem longe da final, prevista só para daqui alguns meses, as apostas para quem será o campeão já começaram.

Enquanto o prêmio para quem vencer o programa será de R$ 3 milhões, quem acertar o ganhador pode receber uma bolada de até 30 vezes o valor apostado. Este, por exemplo, é o prêmio pago pela casa de aposta Sportingbet para quem apostar no participante Maycon, o mais azarão. A casa já não recebe apostas para Giovanna Lima, que está no primeiro paredão do programa junto com Maycon.

Yasmin Brunet desponta como favorita

Embora também esteja no primeiro paredão do programa, Yasmin Brunet é a maior favorita ao título da edição do BBB, com prêmio de apenas R$ 5 para cada R$ 1 apostado. Rodriguinho e Wanessa Camargo aparecem na sequência entre os principais candidatos ao título, com prêmio de R$ 8 para R$ 1 cada.

É comum que casas de apostas voltadas para eventos esportivos abram jogos especiais baseados em programas de entretenimento de alta audiência, como o BBB ou The Voice.

Assim como nas apostas esportivas, quanto menor o prêmio pago, maior é o volume de apostas em um candidato.

Confira os principais favoritos para o BBB 2024, segundo a casa de aposta.

