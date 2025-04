O que acontece quando o prêmio da Mega-Sena não é resgatado? Veja para onde vai o dinheiro

Ganhar prêmio milionário da Mega-Sena é o sonho de muitos brasileiros, mas, por mais estranho que pareça, alguns 'sortudos' podem dar adeus às quantias se não forem resgatadas no tempo certo. Como aconteceu com um ganhador de uma cota única de um bolão da Mega da Virada, registrado em Osasco, na Grande São Paulo, que não retirado. O prêmio equivalia a R$ 1.418.495,90.

O prazo para o resgate do prêmio da Mega terminou nesta segunda-feira, 1º de abril. De acordo com as regras da Caixa, os ganhadores de loterias têm até 90 dias para sacar os valores. Como o sorteio da Mega da Virada ocorreu em 31 de dezembro, o prazo final para o resgate era 31 de março.

O concurso 2810 da Mega da Virada, realizado pela Caixa no último dia de 2024, teve como números sorteados: 01, 17, 19, 29, 50 e 57. O prêmio total de R$ 635.486.165,38, o maior da história das loterias no Brasil, foi dividido entre oito apostas vencedoras, cada uma recebendo R$ 79.435.770,67.

Os ganhadores estavam espalhados pelo país: duas apostas em Brasília (DF), duas em Curitiba (PR), além de uma em Nova Lima (MG), Pinhais (PR) e Tupã (SP) – todas já retiradas. Apenas o prêmio de Osasco (SP) segue sem saque.

Além disso, 2.201 apostas acertaram a quina e garantiram R$ 65.895,79 cada. Já os 190.779 bilhetes com a quadra vão receber R$ 1.086,04 por aposta.

Afinal, o que acontece se o prêmio da Mega não é resgatado?

Segundo a Lei 13.756/18, prêmios de loteria que não são resgatados são integralmente destinados ao Fundo de Financiamento ao Ensino Superior (Fies).

O esquecimento de prêmios por parte dos apostadores não é incomum. A Caixa também informa que até novembro de 2024, mais de R$ 383 milhões em valores sorteados foram transferidos ao Fies por falta de resgate.

A empresa é a responsável pelas loterias no Brasil desde 1962, sendo responsável pela gestão, operação e comercialização dos jogos. Uma parte significativa da arrecadação das apostas é direcionada para áreas como saúde, educação, segurança, esportes e cultura, tornando-se uma fonte importante de recursos para o governo.