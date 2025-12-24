O Pix para de funcionar no feriado? Saiba o que muda no Natal e Ano-Novo

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) divulgou o funcionamento das agências bancárias durante o período de festas de fim de ano. Nos feriados de Natal (25/12) e Ano-Novo (1º/1), não haverá atendimento bancário presencial em todo o país.
O Pix vai funcionar?
Nessas datas, também não serão realizadas compensações bancárias, incluindo operações como a TED.
O Pix, por outro lado, seguirá operando normalmente, já que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, inclusive em feriados.
Horários especiais nos dias úteis
- No dia 24 de dezembro, quarta-feira, o atendimento ao público será reduzido, das 9h às 11h, no horário de Brasília. Em estados com fuso horário diferente, o expediente ocorrerá das 8h às 10h.
- Já nos dias 26 de dezembro e 2 de janeiro, os bancos funcionarão normalmente para atendimento presencial, desde que não haja feriado municipal nas localidades.
- O dia 30 de dezembro, terça-feira, será o último dia do ano com expediente normal, com funcionamento regular para todas as operações bancárias. No dia 31 de dezembro, não haverá atendimento nem compensações bancárias.
Pagamentos de contas e tributos
Contas de consumo como água, energia elétrica, telefone e gás com vencimento nos dias 25/12, 31/12 e 1º/1 poderão ser pagas no próximo dia útil sem acréscimo de juros ou multa.
No caso de tributos e impostos, a orientação é diferente. Se o vencimento cair em dias sem compensação bancária, o pagamento deve ser antecipado para evitar cobrança de juros e multa.
Canais digitais seguem disponíveis
A Febraban recomenda o uso dos canais digitais durante o período, como aplicativos bancários e internet banking, além dos caixas eletrônicos disponíveis nas agências, para pagamentos, transferências e outros serviços.
Segundo a entidade, o uso de meios digitais é uma alternativa prática para evitar atrasos e resolver pendências financeiras durante os dias sem expediente bancário presencial.