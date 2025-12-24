O Pix para de funcionar no feriado? Saiba o que muda no Natal e Ano-Novo

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) divulgou o funcionamento das agências bancárias durante o período de festas de fim de ano. Nos feriados de Natal (25/12) e Ano-Novo (1º/1), não haverá atendimento bancário presencial em todo o país.

O Pix vai funcionar?

Nessas datas, também não serão realizadas compensações bancárias, incluindo operações como a TED.

O Pix, por outro lado, seguirá operando normalmente, já que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, inclusive em feriados.

Horários especiais nos dias úteis

No dia 24 de dezembro , quarta-feira, o atendimento ao público será reduzido, das 9h às 11h, no horário de Brasília. Em estados com fuso horário diferente, o expediente ocorrerá das 8h às 10h.

, quarta-feira, o atendimento ao público será reduzido, das 9h às 11h, no horário de Brasília. Em estados com fuso horário diferente, o expediente ocorrerá das 8h às 10h. Já nos dias 26 de dezembro e 2 de janeiro , os bancos funcionarão normalmente para atendimento presencial, desde que não haja feriado municipal nas localidades.

, os bancos funcionarão normalmente para atendimento presencial, desde que não haja feriado municipal nas localidades. O dia 30 de dezembro, terça-feira, será o último dia do ano com expediente normal, com funcionamento regular para todas as operações bancárias. No dia 31 de dezembro, não haverá atendimento nem compensações bancárias.

Pagamentos de contas e tributos

Contas de consumo como água, energia elétrica, telefone e gás com vencimento nos dias 25/12, 31/12 e 1º/1 poderão ser pagas no próximo dia útil sem acréscimo de juros ou multa.

No caso de tributos e impostos, a orientação é diferente. Se o vencimento cair em dias sem compensação bancária, o pagamento deve ser antecipado para evitar cobrança de juros e multa.

Canais digitais seguem disponíveis

A Febraban recomenda o uso dos canais digitais durante o período, como aplicativos bancários e internet banking, além dos caixas eletrônicos disponíveis nas agências, para pagamentos, transferências e outros serviços.

Segundo a entidade, o uso de meios digitais é uma alternativa prática para evitar atrasos e resolver pendências financeiras durante os dias sem expediente bancário presencial.