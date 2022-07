“O maior erro do investidor é focar apenas na rentabilidade”, diz Gabriel Navarro

Se você já parou para refletir sobre seu futuro financeiro, certamente já pensou em investir. Os investimentos podem ajudar a realizar sonhos, alcançar a independência e garantir um futuro tranquilo, sem instabilidades e com qualidade de vida.

Para quem ainda não começou, investir pode parecer um bicho de sete cabeças, mas não é. O segredo para fazer escolhas inteligentes e não cair em ciladas é contar com um bom mentor, que saiba direcionar o investidor para o melhor caminho possível, levando em conta seus objetivos e realidade financeira.

Com o objetivo de melhorar a vida das pessoas por meio da educação financeira, o empresário e maior influencer de finanças do TikTok, Gabriel Navarro, que compartilha seus conhecimentos com mais de 3 milhões de seguidores, vai ajudar quem deseja começar a investir.

Confira, a seguir, a entrevista exclusiva com o influencer.

Como e por que você começou a investir?

Gabriel Navarro - Comecei a investir muito por causa da minha família, por uma questão de crise financeira. Em 2014, a minha família por parte de pai se endividou muito com empréstimos, cheque especial e cartões para erguer uma pousada no Rio de Janeiro. A inauguração da empresa foi ótima, em meio às Olimpíadas e Copa do Mundo. Mas, depois, veio uma oferta muito grande de hotéis, o fluxo financeiro diminuiu muito e as contas não fechavam. A família teve que vender patrimônios para quitar o débito e até hoje ainda há resquícios dele.

Quais foram os seus maiores desafios como iniciante nos investimentos?

Gabriel Navarro - O maior desafio, certamente, foi a falta de informação. Eu me formei em administração de empresas e mesmo na faculdade, onde tive matérias sobre contabilidade, as informações sobre bolsa de valores e análise de empresas eram poucas. Na escola, nem se fala. Temos uma grande falha no sistema educacional, que não prepara os cidadãos para lidar com as finanças.

Também senti falta de ter contato com as experiências de outras pessoas, principalmente aprender com os erros dos outros. Porque a história é cíclica, as grandes crises e grandes oportunidades são semelhantes. Assim, a falta de um mentor para ajudar no começo torna tudo mais difícil.

Tive que quebrar a cara e perder dinheiro para aprender sozinho e organizar minhas finanças.

Qual é o primeiro passo para organizar as finanças?

Gabriel Navarro - Ter noção de entradas e saídas de dinheiro no mês. Entender quanto é a sua renda ativa, sua renda extra, suas dívidas. Fazer o balanço patrimonial e focar, primeiro, em resolver suas dívidas. Afinal, nenhum investimento vai dar uma rentabilidade maior do que os juros dos débitos.

Depois de quitar as dívidas e saber quanto ganha, é possível entender quanto vai poder aportar para investir. Eu gosto do método 50-30-20. Ou seja:

50% da renda é destinada para gastos fixos, como aluguel, mercado, luz, água e internet;

30% para variáveis como restaurante, academia e cursos;

20% para investimentos.

E para começar a investir, qual é a dica?

Gabriel Navarro - Primeiro, é importante saber qual é o seu perfil de investidor, para entender as opções para os seus objetivos. Não existe um melhor investimento, existe o investimento mais adequado aos seus objetivos.

Depois disso, é fundamental conhecer bem cada classe de investimentos, tanto de renda fixa quanto de renda variável, seus prós e contras. Saber o que está fazendo é primordial.

Mas, afinal, por que é importante investir?

Gabriel Navarro - Os investimentos são importantes porque são o único mecanismo para garantir um valor real do seu patrimônio com o passar do tempo. É possível colocar o seu dinheiro para trabalhar para você até chegar ao ponto do seu patrimônio garantir seu estilo de vida.

Com uma carteira de investimentos com ativos diversificados e bons, com uma análise bem feita, você pode ter um rendimento muito maior do que o teto da aposentadoria, ainda que contribuísse com o mesmo valor, pelo mesmo período. Ter uma boa carteira de investimentos é proteger o seu futuro e o de sua família.

Qual é o erro mais comum de quem está começando a investir?

Gabriel Navarro - O maior erro é focar apenas na rentabilidade. A ganância é o que mais atrapalha os investidores, que desprezam o poder do longo prazo. Ela leva a cair em ciladas e traz frustração, fazendo até com que desistam.

E como fazer para não cair em ciladas?

Gabriel Navarro - Você evita as ciladas quando conhece muito bem os ativos nos quais está investindo, sabe quanto pode perder, tem margem de segurança, sabe como a empresa na qual você está investindo ganha dinheiro, quais são os fatores que influenciam os seus resultados.

Não ouça promessas de dinheiro rápido, fácil e de altas rentabilidades. E estude, porque assim você vai estar protegido também.

