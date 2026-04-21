O Ibovespa opera hoje? Veja calendário atualizado de feriados na B3

Nesta terça-feira, 21, Dia de Tiradentes, diversos serviços não abrem, já que é feriado nacional. Nesse combo, a Bolsa de Valores do Brasil a B3, não terá negociação, registro, liquidação, movimentação de garantias e depósito centralizado em todos os segmentos da bolsa.

Estão suspensas as operações com ações, títulos privados e públicos, derivativos, câmbio, empréstimo de ativos, Tesouro Direto, além de registros, liquidações, movimentação de garantias e atividades da depositária.

Agora, a Bolsa só fecha em feriados nacional. Isso ocorre desde 2022, quando a B3 deixou de interromper suas atividades em feriados municipais e estaduais em São Paulo, como é o caso do feriado de 9 de julho, dia da Revolução Constitucionalista, que haverá funcionamento normal.

Confira o calendário da Bolsa dos próximos feriados

21 de abril (terça-feira) – Fechamento total (Tiradentes)

1º de maio (sexta-feira) – Fechamento total (Dia do Trabalhador)

4 de junho (quinta-feira) – Fechamento total (Corpus Christi)

9 de julho (quinta-feira) – Funcionamento normal (Revolução Constitucionalista não interrompe a B3 desde 2022)

7 de setembro (segunda-feira) – Fechamento total (Independência do Brasil)

12 de outubro (segunda-feira) – Fechamento total (Nossa Senhora Aparecida)

2 de novembro (segunda-feira) – Fechamento total (Finados)

20 de novembro (sexta-feira) – Fechamento total (Consciência Negra)

24 de dezembro (quinta-feira) – Fechamento das negociações tradicionais; operação apenas em atividade específica de registro no balcão

25 de dezembro (sexta-feira) – Fechamento total (Natal)

31 de dezembro (quinta-feira) – Expediente parcial Sem negociações em ações, derivativos, câmbio e renda fixa Liquidação e compensação suspensas Registro do agronegócio até 12h Balcão opera até 13h



Bancos abrem hoje?

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os bancos não abrem presencialmente nesta terça. As operações voltam ao normal na quarta-feira, 22.

Para quem realizar um Ted, por exemplo, será efetuado no dia útil seguinte ao feriado. Apesar disso, canais digitais como aplicativos e internet banking seguem funcionando normalmente

Pagamento de contas

Contas de consumo (água, energia, telefone, etc.) e carnês com vencimento no feriado poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte.

“Normalmente os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais”, diz a entidade.

Caso não ocorra, a sugestão é antecipar o pagamento ou, no caso dos títulos que têm código de barras, agendar o pagamento nos caixas eletrônicos, internet banking e pelo atendimento telefônico dos bancos.

Dá para fazer Pix hoje?

As transações via PIX ocorrem normalmente no período, mantendo o funcionamento 24 horas.

Saúde

Independente do feriado, os hospitais estaduais seguirão atendendo tanto nos prontos-socorros quanto nos setores de internação e centros cirúrgicos.

Ainda assim, muitos serviços da rede pública de saúde vão funcionar em horários diferentes, e nem todos estarão abertos.

Muitos posto Pró-Sangue, Farmácias de Medicamentos Especializados (FME), Unidades Dispensadoras de Medicamentos (UDM), Unidades Dose Certa, Núcleos de Apoio Farmacêutico (NAF) e Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs), só funcionaram na segunda-feira.

O governo do estado de São Paulo orienta aos cidadãos que consultem os canais oficiais antes de saírem de casa.

Poupatempo

Os postos do Poupatempo em todo o estado de São Paulo abriram apenas na segunda-feira. Já nesta terça-feira, nenhuma unidade estará funcionando.

O atendimento presencial só será retomado na quarta-feira, 22, mas apenas com agendamento prévio, gratuito e obrigatório pelos canais oficiais.

Mesmo durante o feriado, os canais digitais do Poupatempo seguem disponíveis para serviços online.

Transporte

Algumas linhas funcionarão em esquema especial durante o feriado.

Na CPTM, por exemplo, as linhas funcionarão com intervalos similares aos praticados aos domingos, nesta terça-feira.

O Metrô também terá operação especial no período. Começando no sábado, 18, as linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata terão funcionamento ininterrupto, operando 24 horas até o domingo.

Na segunda-feira, a frota disponível será semelhante à de um sábado e, no feriado de terça-feira de feriado, essas mesmas linhas vão operar com horário e quantidade de trens típicos de domingos.

Recém-inaugurada, a Linha 17-Ouro funcionará durante o feriado conforme o horário programado, das 10h às 15h. A nova linha facilita o acesso ao Aeroporto de Congonhas e possui integração com as linhas 5-Lilás e 9-Esmeralda.

Atenção ciclistas: aos sábados, domingos e feriados, os passageiros podem embarcar com suas bicicletas no Metrô e na CPTM em qualquer horário. O embarque da bike no trem é permitido apenas no último carro, no limite de quatro bicicletas por viagem.

Os ônibus metropolitanos também vão circular com programação de feriado.

Serviços federais

As repartições públicas federais não funcionarão no feriado, segundo o calendário oficial.

Agências do INSS não irão realizar atendimentos presenciais neste dia 21, mas os serviços digitais seguem disponíveis para consultas e solicitações.

Os Correios também não vão abrir no feriado.

Serviços considerados essenciais, como saúde e segurança pública, operam normalmente, geralmente em regime de plantão.

Demais serviços

Por causa do feriado, os postos de atendimento presencial da Sabesp terão funcionamento diferenciado. Já os canais digitais e telefônicos continuarão operando normalmente.

A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) também divulgou possíveis mudanças em seus serviços em 21 de abril. Podem operar em regimes especiais:

Museu da Inclusão

Centros de Informação à Pessoa com Deficiência

Centro TEA Paulista

Centros de Cidadania da Pessoa com Deficiência

Polos de Empregabilidade Inclusiva (PEIs)

6ª Delegacia de Polícia de Proteção à Pessoa com Deficiência

Centros de Apoio Técnico (CATs)

Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro (CTPB)

Já o funcionamento de algumas das 27 unidades do Bom Prato terá mudanças durante os quatro dias de feriadão. Alguns restaurantes estarão fechados para manutenção, e outros podem abrir apenas em alguns dos quatro dias. É importante checar essas informações na página do programa.

*Colaborou Letícia Cassiano