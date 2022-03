O conselho de Elon Musk para se proteger da inflação

Elon Musk, CEO da Tesla e da SpaceX, e a pessoa mais rica do mundo, disse nesta segunda-feira (14) que era melhor possuir coisas físicas em vez de dólares americanos quando a inflação está alta. Ele pareceu abrir uma exceção para criptomoedas, no entanto.

Elon Musk aconselhou que é melhor possuir “coisas físicas”, como imóveis e ações – mas acrescentou que não venderá suas participações em bitcoin, ether e dogecoin.

Em uma thread no Twitter discutindo a inflação, Musk disse: "Como princípio geral, para aqueles que procuram conselhos neste tópico, geralmente é melhor possuir coisas físicas como uma casa ou ações de empresas que você acha que fazem bons produtos, do que dólares quando a inflação é alta." Mas fez uma ressalva: "Eu ainda possuo e não vou vender meu Bitcoin, Ethereum ou Doge".

As a general principle, for those looking for advice from this thread, it is generally better to own physical things like a home or stock in companies you think make good products, than dollars when inflation is high.

I still own & won’t sell my Bitcoin, Ethereum or Doge fwiw.

— Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022