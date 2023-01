Nubank passa a oferecer cartão de crédito adicional para clientes roxinho e Ultravioleta

Depois de testes com alguns clientes em 2022, o Nubank agora está oferecendo a possibilidade a toda sua base de solicitar cartão de crédito adicional. A função permite que usuários do roxinho ou do Ultravioleta, duas modalidades de cartão de crédito do banco, compartilhem uma parte do seu limite com outra pessoa. Pode ser um parceiro, pais, filhos, irmãos ou amigos. O cartão adicional não tem custo extra.

Além disso, o cartão adicional também pode ser compartilhado com jovens entre 12 e 17 anos - basta que o cliente do Nubank seja o responsável legal pelo adolescente para solicitá-lo. A função será disponibilizada para a base total de usuários de forma gradual nas próximas semanas.

A novidade permite que clientes compartilhem o seu limite de crédito, estendendo seu poder de compra para pessoas de sua confiança. É possível definir um valor máximo de limite no cartão adicional e os gastos aparecem juntos na fatura para que o titular possa gerenciar a fatura completa no aplicativo.

O cartão adicional é físico, possui somente a função crédito e pode ser compartilhado apenas com clientes do Nubank. Caso a pessoa ainda não seja um cliente Nu, é preciso abrir conta, o que é feito de forma gratuita.

A senha do cartão será a mesma que o usuário já utiliza nas transações e compras no app e, por enquanto, a empresa permite a solicitação de apenas um cartão adicional por CPF.

Mas é preciso atenção. O titular continua sendo o responsável pelo pagamento das compras feitas com o cartão adicional, que estarão unificadas na fatura do cartão principal, por isso é importante compartilhá-lo apenas com pessoas de confiança.

Todos os benefícios do tipo de cartão se estendem ao cartão adicional, como o acesso à sala VIP Mastercard do Terminal 3 do Aeroporto de Guarulhos, que é um benefício do cartão Ultravioleta. Nessa modalidade, quem concede o cartão também tem vantagens já que todas as compras feitas retornam ao titular 1% de cashback que não expira e cresce a 200% do CDI. Os gasts no cartão adicional também ajudam a isentar a mensalidade do Ultravioleta, já que somando gastos de ao menos R$ 5 mil ao mês, em 1 ou nos 2 cartões, ela será gratuita.

A solicitação do cartão adicional é feita pelo aplicativo.