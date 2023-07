Nubank participará do Desenrola Brasil e vai limpar nome de clientes com dívida de até R$ 100

O Nubank anunciou nesta quarta-feira, 19, que irá participar do Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas do governo. A fintech ainda não anunciou as condições que serão oferecidas aos consumidores.

Com a participação no programa, a empresa dará baixa na negativação das pessoas com dívidas de até R$ 100 e compartilhará mais detalhes de sua adesão conforme avançar no processo. "O Nubank informará, oportunamente, as condições e os critérios para as renegociações no âmbito do programa, assim como os canais de atendimento que serão disponibilizados."

A empresa reforça o alerta para que os clientes não cliquem em links suspeitos com supostas ofertas relacionadas ao Desenrola.

1 milhão de CPFs negativos

Na última segunda-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou, em coletiva de imprensa, o número de brasileiros com dívidas em atraso de até R$ 100 que terão o nome limpo pode subir de 1,5 milhão para 2,5 milhões, se o Nubank aderisse ao programa.

Segundo o ministro, o Nubank havia sinalizado em reuniões preliminares que o incentivo oferecido pelo governo para participação, por meio de créditos tributários, não era vantajoso. "Um banco só que estava em dúvida se aderia ou não porque tem pouca vantagem no crédito presumido, ele tem 1 milhão de CPFs negativos, o Nubank, então estamos aguardando, se aderir todos os grandes bancos, são 2,5 milhões de CPFs."

