Nubank para empresas: roxinho supera 3 milhões de contas PJ e lança novas funções

Para crescer o número de contas para empresários, as chamadas contas PJ (pessoa jurídica), o Nubank vai pescar no seu aquário. Com 75 milhões de contas totais no Brasil, o roxinho lançou em 2019 a modalidade PJ para conta corrente e soma hoje mais de 3 milhões de clientes. Nos 72 milhões de clientes restantes, no entanto, ainda há ao menos 10 milhões de clientes que são empresários e podem ter esse tipo de relacionamento com o banco, observa Livia Chanes, líder das operações do Nubank no Brasil.

"Quando os clienetes abrem a conta PJ conosco, nossa relação com eles melhora", explica Chanes, observando que há uma demanda desse tipo de cliente por ter a conta da sua empresa no mesmo banco em que tem conta corrente pessoa física. "Então primeiro queremos resolver o problema de quem está dentro de casa", explica.

Há boas razões para isso: além do universo de potenciais 10 novos milhões de clientes, o custo de aquisição para o Nubank fica muito menor do que ter que investir em marketing para conseguir clientes que não estão no seu ecossistema. "Também por já serem meus clientes é que consigo passar benefício de preço", argumenta. Além disso, um cliente que tem conta PJ transaciona valores entre duas e cinco vezes maiores, de acordo com a executiva.

Crescimento acelerado e novas funcionalidades

Nos últimos 12 meses, a conta PJ do Nubank viu sua adesão entre os clientes acelerar em 60%: o número de contas aumentou em 1 milhão, chegando aos 3 milhões atuais. "Não colocamos metas, mas nós nunca queremos crescer menos", afirma Chanes sobre o objetivo para 2023. Ou seja, a expectativa é de que o Nubank supere as 4 milhões de contas em um ano.

A conta PJ do Nubank foi criada em 2019, apenas para microempreendedor individual, o MEI. Os últimos anos, porém, foram de evolução do modelo. Hoje, as contas já podem atender a empresas de múltiplos administradores - que precisam já ser clientes Nubank. Mas, dos seus três milhões de usuários PJ atuais, 76% são MEI e o restante é composto por outros tipos de negócios, como micro e pequenas empresas.

Aberta digitalmente, a conta oferece cartão de crédito e débito sem tarifas e anuidades e também não cobra tarifas para os pagamentos recebidos via PIX. Hoje 91% dos clientes PJ do Nubank recebem por essa modalidade e já somam mais de 3,5 milhões de chaves PJ cadastradas.

Existem, ainda serviços para meios de pagamentos como o NuTap, uma maquininha 100% digital que opera dentro do aplicativo, o NuPay, que permite cobrar clientes Nubank e receber imediatamente pagamentos no crédito à vista ou em até 12x, e o link de pagamento, uma forma de efetivar cobranças no crédito e à vista por produtos e serviços direto no app do Nubank. "A maior parte das transações são gratuitas e o que tem custos nós trabalhamos com preços 20% a 30% abaixo do preço de mercado", diz a líder de operações do Nubank.

Lembrete de impostos e crédito para capital de giro

Outro benefício recentemente adicionado à conta é a funcionalidade Meus Impostos MEI, uma central para emissão e pagamento do imposto mensal (Guia DAS) que permite que o usuário cuide das obrigações fiscais de sua empresa em um único lugar. Além disso, conta com o Assistente de Pagamentos, solução que ajuda a gerenciar e lembrar da data de vencimento de boletos, transferências recorrentes e outras contas que devem ser pagas pelo empreendedor.

Agora, em fase de testes, a empresa passou a oferecer crédito para capital de giro, uma das dores que seus clientes tinham e que é preocupação comum entre os empreendedores brasileiros. Além disso, está em fase de 'roll out' o lançamento das caixinhas também para os clientes PJ.

A ferramenta visa ajudar o usuário guardar dinheiro, com diferentes possibilidades de rendimentos e com uma experiência customizada. Nas contas PF, os clientes têm duas possibilidades de investimentos com rendimento desde o primeiro dia da aplicação e em todos os dias úteis por meio das caixinhas: o RDB, com rendimento de 100% do CDI e possibilidade de liquidez imediata (Caixinha Reserva de Emergência) ou diária (demais Caixinhas), além do Nu Reserva Imediata, um fundo com estratégia focada em renda fixa com liquidez diária e potencial de superar o CDI ao longo do tempo.