Nubank lança primeiro fundo de renda fixa com foco em crédito privado

O Nubank (NUBR33) anunciou nesta quinta-feira, 29, um novo fundo de renda fixa, o Nu Reserva Planejada. O foco do fundo é na alocação de títulos de crédito privado. O produto será disponibilizado gradualmente à base de clientes no país, atingindo a totalidade dos mais de 66,4 milhões de usuários ao longo do mês de outubro.

O valor mínimo para investimento é de R$ 500. A liquidação de pedidos de resgate é de 11 dias úteis, mas o cliente também tem a opção de resgatar aplicações em apenas 1 (um) dia útil mediante o pagamento de um valor de 2% sobre o valor líquido resgatado. De acordo com o Nubank, a diferença que o valor será imediatamente reinvestido no fundo, evitando impactar os resultados dos cotistas.

De acordo com Andrés Kikuchi, diretor-executivo da Nu Asset Management, a proposta do fundo com foco em crédito privado visa a alocação diversificada em empresas de alta qualidade de crédito. “Queremos entregar uma performance que ajude o investidor a atingir as suas metas de investimento de uma forma mais eficiente.”

Como investir

O novo fundo, o Nu Reserva Planejada, estará disponível para aplicações na seção Investimentos do app do Nubank, onde também já estão disponíveis outros fundos da Nu Asset.

No momento da criação do Nu Reserva Imediata, a Nu Asset tinha como objetivo uma performance de 105% do CDI – superado em três pontos percentuais em seis meses.

Recentemente, o Nubank registrou mais de 6 milhões de clientes investidores no Brasil. Com os fundos sob sua gestão, a Nu Asset Management, atualmente, já possui mais de 1 milhão de cotistas, tornando-se a sexta maior gestora de fundos de investimentos em número de investidores com cotas ativas.