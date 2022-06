Nubank disponibiliza fundos imobiliários e CDBs pré-fixados no aplicativo

O Nubank anunciou nesta quarta-feira, 1º de junho, que ampliou o portfólio de produtos de investimentos em seu aplicativo. Ao longo das próximas semanas, a fintech irá disponibilizar aos clientes fundos imobiliários, CDBs pré-fixados e o fundo de renda fixa denominado de Nu Reserva Imediata, para aplicações diretamente no app. A liberação será de forma gradual.

Os fundos imobiliários são dos segmentos de shopping, prédio comercial, galpão logístico, CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários) e LCIs (Letra de Crédito Imobiliário).

Já sobre o Nu Reserva Imediata, fundo de Renda Fixa, o Nubank explicou que foi criado pensando para quem quer fazer uma reserva de emergência. Com aplicações a partir de 1 real e potencial de rendimento acima do CDI ao longo do tempo e liquidez diária, a principal estratégia do fundo é investir em títulos públicos, operações compromissadas e títulos de crédito privados.

Tanto os fundos imobiliários e os CDBs pré-fixados são distribuídos pela NuInvest, plataforma da empresa 100% focada em investimentos. Já o Nu Reserva Imediata é gerido pela Nu Asset Management, a gestora de fundos de investimentos do Nubank.

Fernando Miranda, VP de investimentos do Nubank, afirmou que ampliar opções de diversificação aos clientes é importante e visa de ajudar os interessados em dar os primeiros passos quando se trata de investimentos. “Encorpar nossa oferta de renda fixa com os CDBs pré-fixados e com o fundo Nu Reserva Imediata e incluir os fundos imobiliários como opções em renda variável no app do Nubank são avanços importantes dentro deste propósito.”

Além das novidades anunciadas, os clientes do Nubank encontram atualmente no aplicativo, como opções de investimento, os três fundos multimercado da família Nu Seleção (Cautela, Equilíbrio e Potencial), além de possibilidades de CDBs pós-fixados e renda variável (ações, BDRs e ETFs).