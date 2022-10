Nubank amplia acesso ao cartão premium e altera as regras

O Nubank anunciou nesta terça-feira, 11, que permitirá que qualquer pessoa, mesmo que não seja cliente da fintech, possa solicitar o seu cartão premium, chamado Ultravioleta. A medida faz parte da comemoração de um ano do lançamento do produto. Desde o lançamento, o cartão teve mais de 1 milhão de pessoas na sua lista de interesse e mais de R$ 2 milhões em crescimento do cashback oferecido, considerando que o dinheiro que volta para o cliente em cada compra cresce a 200% do CDI.

“O Ultravioleta nasceu para quebrar o paradigma em torno do acúmulo de pontos, formato mais comum de benefícios em cartões premium no mercado que, na maioria das vezes, não é vantajoso e nem transparente para os clientes. Desenvolvemos um produto para que nossos clientes, que são o centro de nossas decisões de negócio, tenham o verdadeiro poder de escolha”, diz Cristina Junqueira, CEO no Brasil e co-fundadora do Nubank.

Para ter acesso ao Ultravioleta não há regra de renda mínima, mas é realizada uma análise de crédito - feita de maneira automática no momento do cadastro como novo cliente, e também mensalmente para quem já é cliente do cartão ‘Roxinho’.

Assim que é liberado, o aviso é feito por uma mensagem dentro do aplicativo e por email. A mensalidade é de R$ 49, mas o cliente se torna isento sempre que os gastos mensais forem superiores a R$ 5 mil no cartão de crédito ou caso ele possua a partir de R$ 50 mil investidos entre o Nubank e a NuInvest - outra novidade anunciada que acontecerá nos próximos 30 dias, já que anteriormente o valor era a partir de R$ 150 mil investidos.

Fundos de investimentos

O Nubank anunciou ainda que uma das novidades do uso do cartão Ultravioleta é o acesso aos fundos de investimento Nu Ultravioleta Multimercado e o Nu Ultravioleta Ações. Ambos são compostos por fundos de gestoras como Verde, Constellation, Bogari, SPX e Absoluto Partners. O investimento mínimo é a partir de R$ 500 em cada um deles. Em setembro, o Nu Ultravioleta Multimercado apresentou um retorno de 1,96%, equivalente a 182% do CDI. Desde a sua criação, ele garantiu um retorno de 25,60% (171% do CDI).

Além do principal benefício de cashback, o Ultravioleta possui design em metal e sem números, o que garante ainda mais segurança para clientes - já que os dados sensíveis ficam guardados dentro do aplicativo. Com limites compatíveis com cartões premium do mercado, o cartão da bandeira Mastercard Black também conta com benefícios de viagem, como acesso a salas VIPs de aeroportos, seguros e garantias estendidas para as compras feitas por meio dele.