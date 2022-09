Novos beneficiários do INSS receberão 13º em cota única a partir de novembro

Os novos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) — aqueles que começaram a receber os benefícios a partir de maio deste ano — vão receber o 13º salário em cota única a partir de novembro.

O pagamento será feito proporcionalmente aos meses do ano e de acordo com o número final de benefício, sem considerar o dígito. Não estão incluídos nessa leva aqueles que já receberam as parcelas antecipadas entre abril e junho.

Para consultar o valor do salário, o beneficiário pode entrar no aplicativo Meu INSS (para dispositivos eletrônicos com tablets ou celulares) ou no portal gov.br/meuinss. É possível ainda ligar na central de atendimento, pelo número 135. O atendimento por telefone está disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Quem recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC) não recebe o 13º salário.

Confira o calendário do 13º salário do INSS:

Quem recebe um salário mínimo

Benefício final 1: 24 de novembro;

Benefício final 2: 25 de novembro;

Benefício final 3: 28 de novembro;

Benefício final 4: 29 de novembro;

Benefício final 5: 30 de novembro;

Benefício final 6: 01 de dezembro;

Benefício final 7: 02 de dezembro;

Benefício final 8: 05 de dezembro;

Benefício final 9: 06 de dezembro;

Benefício final 0: 07 de dezembro.

Quem recebe acima de um salário mínimo

Benefício final 1 e 6: 01 de dezembro;

Benefício final 3 e 8: 05 de dezembro;

Benefício final 4 e 9: 06 de dezembro;

Benefício final 5 e 0: 07 de dezembro.

Benefício final 2 e 7: 02 de dezembro;

