Novo relatório do Pix: Como acessar? O que fazer em caso de fraude? Quem pode solicitar?

O Banco Central do Brasil anunciou na última terça-feira que as pessoas físicas e jurídicas já podem acessar um relatório completo sobre as chaves Pix, incluindo vínculos ativos e excluídos. A finalidade é prevenir fraudes com cadastros realizados de forma irregular.

Todos os usuários do Pix podem acessar esse relatório. O requisito é ter conta gov.br nível prata ou ouro. Hoje, o estoque de pessoas físicas e jurídicas cadastradas no sistema de pagamento e transferência instantânea é de 161,9 milhões.

Como acessar o relatório?

A solicitação de acesso já pode ser feita pelo Registrato, sistema do Banco Central para consulta de informações financeiras (veja passo a passo abaixo).

O que o documento mostra?